Minister rozwoju: powstanie serwis z bieżącymi cenami transakcyjnymi mieszkań

Minister rozwoju Waldemar Buda zapowiedział w piątek uruchomienie ogólnodostępnego, bezpłatnego serwisu, na którym będą publikowane ceny transakcyjne mieszkań na podstawie danych od notariuszy. Poinformował też, że deweloperzy będą musieli publikować ceny mieszkań na swoich stronach i w ogłoszeniach.

Szef MRiT przedstawił w piątek na konferencji prasowej pakiet rozwiązań dotyczących rynku mieszkaniowego: zmiany, które mają przeciwdziałać patodeweloperce, ale też takie, które mają zwiększyć dostępność mieszkań.

Minister rozwoju zapowiedział uruchomienie ogólnodostępnego, bezpłatnego serwisu, na którym będą na bieżąco publikowane ceny transakcyjne mieszkań, na podstawie danych od notariuszy. Podane dane mają obejmować m.in. metraż, rok budowy, informacje, czy jest to rynek pierwotny czy wtórny, przybliżoną lokalizację. "Część ofert w internecie to są oferty zaporowe, nie ma wielkiej determinacji do sprzedaży tych nieruchomości, ale one są wykorzystywane jako benchmark do podwyższania cen przez innych" - zaznaczył Buda. Jego zdaniem informacje z serwisu wzmocnią pozycję negocjatorską nabywcy mieszkania i będą świetnym narzędziem do blokowania podwyżek cen nieruchomości.

Ponadto deweloper będzie miał obowiązek publikowania cen mieszkań na swoich stronach, w katalogach i prospektach. Jak zauważył Buda, obecnie deweloperzy często nie podają cen, zapraszając do bezpośredniego kontaktu, co uniemożliwia klientom porównanie stawek metra kw.

Szef MRiT przekazał też, że jego resort chce rozwiązać problem cesji umów deweloperskich, kiedy to handlarze mieszkań zawierają umowy na kilka lub kilkanaście lokali, a potem cedują je za odpowiednią prowizją. Ogłosił, że nie będzie możliwa cesja umów deweloperskich i przedwstępnych na rynku pierwotnym poza indywidualnymi przypadkami: raz na 3 lata i na rzecz osób bliskich.

Według informacji resortu, będzie wprowadzony całkowity zakaz cesji umowy rezerwacyjnej, a możliwość cedowania umowy deweloperskiej będzie ograniczony do przypadków cesji jednego lokalu mieszkalnego dokonywanej przez nabywcę, który w okresie trzech lat poprzedzających jej dokonanie nie dokonał podobnej cesji innej umowy deweloperskiej. Wyjątek od tej reguły będą stanowiły cesje na rzecz osób najbliższych. Ponadto umowa cesji będzie musiała być wyłącznie w formie aktu notarialnego.

Ministerstwo planuje też zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które mają zmierzać do niewliczania balkonów do powierzchni zabudowy.

W zreformowanym systemie planowania przestrzennego zdefiniowana zostanie powierzchnia kondygnacji liczona po obrysie rzutu poziomym ścian zewnętrznych, do której nie będą wliczane powierzchnie balkonów, loggii i tarasów. Tak liczona powierzchnia kondygnacji będzie podstawą do ustalenia intensywności zabudowy - podało MRiT.

