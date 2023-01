Minister rozwoju: w ciągu kilku dni start naboru wniosków dla firm energochłonnych

W ciągu kilku, kilkunastu dni NFOŚiGW ma uruchomić nabór wniosków w programie pomocy dla firm energochłonnych - poinformował w czwartek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że z wsparcia może skorzystać ok. 1 tys. przedsiębiorców.

Szef MRiT na czwartkowej konferencji prasowej poinformował, że w ciągu "kliku, kilkunastu" dni ma być ogłoszony nabór wniosków w programie, co na swojej stronie internetowej ogłosi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Buda wyjaśnił, że po ogłoszeniu naboru przedsiębiorstwa energochłonne będą miały 14 dni na złożenie wniosku. Tyle samo czasu ma zająć ich weryfikacja - dodał.

Minister powiedział, że liczy na to, że z programu wsparcia skorzysta nawet 1 tys. podmiotów. Jego zdaniem beneficjentem programu będzie też sektor MŚP, który kooperuje z dużymi firmami energochłonnymi.

Waldemar Buda przypomniał, że przyjęty w tym tygodniu przez rząd program ma wartość 5 mld 79 mln zł. "Chcemy go wdrożyć bardzo szybko, bo mamy już zgodę, notyfikację Komisji Europejskiej. Chcielibyśmy żeby jeszcze w pierwszej połowie lutego te środki trafiły do przedsiębiorstw energochłonnych" - podkreślił.

Minister wymienił, że z programu skorzystać będą mogły m.in. takie sektory jak: huty, cementownie czy producenci nawozów. "Ten program, to jest walka nie tylko o utrzymanie tych przedsiębiorstw w ich rentowności, ale walka o to żeby te sektory utrzymały swoją działalność zarówno w Polsce jak i w Europie" - zauważył.

Obowiązywać będą dwa maksymalne limity pomocy, uzależnione od sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Limit podstawowy wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 4 mln euro na grupę kapitałową. Do podwyższonego limitu pomocy uprawnione będą firmy, które zanotowały spadek wskaźnika EBITDA (miara rentowności przedsiębiorstwa) o co najmniej 40 proc. pomiędzy całym rokiem 2021 a 2022, albo pomiędzy drugim półroczem 2021 r. a drugim półroczem 2022 r.

Zwiększony limit będzie dotyczył również tych przedsiębiorstw, które w obu tych okresach odnotowały ujemny wskaźnik EBITDA.

Kwota wsparcia w podwyższonym limicie może wynieść do 80 proc. kosztów kwalifikowanych - do 50 mln euro na grupę kapitałową

Buda przypomniał, że to będzie już druga tura wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych. W listopadzie - na podstawie starych wytycznych - wypłacono im ponad 800 mln zł.

