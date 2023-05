Minister rządu Irlandii spodziewa się rekordowej wymiany handlowej między Polską i Irlandią

W przyszłym roku padnie kolejny rekord jeśli chodzi o wartość wymiany handlowej między Polską i Irlandią - szacuje minister w rządzie Irlandii Dara Calleary. Irlandzka rządowa agencja Enterprise Ireland zapowiada inwestycje w Polsce firm z sektora cyberbezpieczeństwa.

Jak zauważyła irlandzka agencja rządowa Enterprise Ireland (EI) w komunikacie przekazanym PAP, wartość wymiany handlowej między Irlandią a Polską w 2022 r. przekroczyła 6 mld euro, z czego eksport z Irlandii do Polski wyniósł 4 mld euro, co oznacza ponad 10 proc. wzrost w porównaniu do 2021 r. Agencja dodała, że ponad 130 firm irlandzkich eksportuje do Polski, a 62 mają tu swoje oddziały zatrudniające ponad 12 tys. pracowników.

"W Irlandii mieszka 125 tys. Polaków. Są (...) największą mniejszością narodową, stanowiącą 2,5 proc. ogółu populacji (...). Irlandzkie firmy chętnie zatrudniają Polaków, doceniają ich kompetencje i doświadczenie. Często także wykorzystują ich obecność do rozpoczęcia eksportu produktów i usług do Polski lub otwarcia tu swoich oddziałów" - powiedział, cytowany w informacji, irlandzki minister stanu ds. promocji handlu, regulacji cyfrowych i firm Dara Calleary.

"Irlandia plasuje się na 5 miejscu europejskiego indeksu gospodarki i społeczeństwa cyfrowego i właśnie ogłosiliśmy naszą National Digital Strategy, w ramach której chcemy, aby 90 proc. małych i średnich firm osiągnęło podstawowy poziom ucyfrowienia do 2030 r. i żeby 75 proc. dużych firm analizowało posiadane dane, korzystało z chmury i sztucznej inteligencji" - dodał minister Calleary.

W jego ocenie Polska jest bardzo atrakcyjnym rynkiem dla irlandzkich firm, co potwierdzają przykłady PM Group, JFC, ICON, Smurfit Kappa, Keywords Studios, które inwestują w Polsce od wielu lat i przetarły drogę dla kolejnych irlandzkich przedsiębiorców z branży technologii cyfrowych, medycznych, producentów maszyn rolniczych, czy sektora inżynieryjnego. "Właśnie dzięki tej aktywności widzimy znaczący wzrost wymiany handlowej między Polską i Irlandią. Szacuję, że w przyszłym roku padnie kolejny rekord jeśli chodzi o wartość wymiany handlowej pomiędzy naszymi obydwoma krajami" - zaznaczył minister Calleary.

Agencja poinformowała, że 16 maja br. minister Calleary przyjedzie do Polski, gdzie spotka się z firmami technologicznymi aktywnymi w Polsce. EI zaznaczyła, że przedstawiciele irlandzkiego rządu liczą na poszerzanie współpracy między polskimi i irlandzkimi firmami, szczególnie w zakresie nowych technologii oraz innowacji dla rolnictwa.

Zapowiedziano ponadto, że kolejne firmy, między innymi z sektora cyberbezpieczeństwa, planują otwarcie swoich oddziałów w Polsce, a inne planują rozszerzenie działalności i kolejne inwestycje. Według Enterprise Ireland przy okazji wizyty ministra irlandzka firma 4Securitas oferująca rozwiązania z obszaru cyberbezpieczeństwa ogłosi start działalności na polskim rynku.

"Naszym celem jest rozpowszechnienie rewolucyjnego modelu aktywnej cyberobrony i monitoringu zagrożeń w czasie rzeczywistym. Tworzenie suwerennych, europejskich rozwiązań w obszarze cyberbezpieczeństwa gwarantuje nam niezależność technologiczną. (...) Obecnie szukamy w Polsce partnerów biznesowych, którzy chcą sprzedawać i wdrażać najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa wśród swoich klientów" - powiedział, cytowany w informacji przekazanej PAP, prezes i współzałożyciel 4Securitas Stefan Umit Uygur.

EI, jako jedną z najnowszych irlandzkich inwestycji w Polsce wymieniła uruchomioną 16 marca 2023 r. fabrykę opakowań kartonowych Smurfit Kappa w Pruszkowie. Agencja zaznaczyła, że obiekt jest w tej chwili największym zakładem Smurfit Kappa w Polsce i jednym z najnowocześniejszych tego typu w Europie.

Dodano, że kolejnym przykładem polsko-irlandzkiej współpracy jest Oblivious, firma założona przez dwóch doktorantów Uniwersytetu Oksfordzkiego: Polaka Roberta Pisarczyka i Irlandczyka Jacka Fitzsimmonsa. "Naukowcy (...) stworzyli rozwiązanie pozwalające wielu podmiotom na analizowanie danych przy zachowaniu ich poufności dzięki wykorzystaniu tzw. bezpiecznych enklaw" - wyjaśniono. Według EI Oblivious właśnie pozyskał 5,35 mln euro finansowania na rozwój od grupy funduszy inwestycyjnych. Wśród klientów Oblivious - podano - są m.in. firmy telekomunikacyjne, agendy ONZ i urzędy statystyczne.

Enterprise Ireland jest irlandzką agendą rządową wspierającą irlandzkie firmy w innowacjach i zwiększaniu eksportu na globalnych rynkach. Enterprise Ireland ma 50 biur w 24 krajach, wspiera ponad 4000 irlandzkich firm. Odnotowały one w 2022 r. 32 mld euro eksportu i zatrudniają w sumie 218 tys. pracowników. EI jest też bezpośrednim inwestorem w ponad 3000 irlandzkich firmach.

