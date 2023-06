Minister Rzeczkowska: mamy szansę na jednocyfrową inflację pod koniec roku

Ceny energii stabilizują się; mamy szansę, że inflacja pod koniec roku osiągnie poziom jednocyfrowy - mówi PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Dodała, że w kolejnym roku przewidywany jest 3-procentowy wzrost gospodarczy.

Minister Finansów wzięła udział w VI edycji Forum Wizja Rozwoju, które odbywa się w Gdyni. Rzeczkowska w poniedziałek w rozmowie z PAP zapewniła, że "polskie finanse i polska gospodarka mają się bardzo dobrze". Jak mówiła, dowodem są inwestycje zagraniczne, których liczba w Polsce konsekwentnie rośnie.

"Ostatnia inwestycja Intela pokazuje, że Polska jest krajem bezpiecznym" - podkreśliła minister. Dodała, że mimo wojny za naszą wschodnią granicą, "skracają się łańcuchy dostaw i Polska jest takim miejscem, gdzie inwestorzy zagraniczni chcą być obecni".

"Wyzwania związane z kryzysem w Ukrainie odczuwaliśmy w roku 2022. To był bardzo wysoki wzrost cen energii na rynkach światowych, w konsekwencji wyzwania związane z zapewnieniem ciepła cen energii, właściwego poziomu cen energii dla Polaków, ale również inflacja" - wymieniła.

Szefowa MF zwróciła uwagę, że inflacja zaczyna spadać. "Ceny energii stabilizują się, mamy szansę, że inflacje - również dzięki konsekwentnej polityce monetarnej NBP - pod koniec roku osiągnie już poziom jednocyfrowy" - oceniła minister finansów.

"Można powiedzieć, z ostrożnym optymizmem, że sytuacja się stabilizuje, a w kolejnym roku przewidujemy 3-proc. wzrost gospodarczy" - stwierdziła.

Minister zastrzegła jednak, że do tych wskazań należy podejść z ostrożnym optymizmem, ponieważ prognozowanie w bardzo zmiennym środowisku jest obarczone pewną możliwością błędu.

Rzeczkowska zapewniła, że ministerstwo nie przewiduje wprowadzenia zmian w systemie podatkowym. "Jesteśmy już w roku wyborczym i właściwie za chwilę ta przestrzeń na nowe projekty legislacyjne nam się zamknie. Natomiast jeżeli chodzi o system podatkowy i zmiany w systemie podatkowym, to rząd zrobił bardzo dużo na przestrzeni ostatnich lat" - mówiła.

"W tej chwili skupiamy się na tym, aby rozmawiać z przedsiębiorcami i podatnikami o tym, co możemy jeszcze ewentualnie w systemie podatkowym uprościć. Głosy, które dochodzą do mnie od przedsiębiorców dotyczą stabilizacji, spokoju i pewności prawa. Wspólnie w dialogu będziemy o to zabiegać" - powiedziała Rzeczkowska.

Podała również, że ministerstwo pracuje nad ordynacją podatkową. "Chcemy, by ta procedura postępowania podatkowego była mniej biurokratyczna, bardziej przyjazna dla podatników. Jesteśmy w trakcie uzgodnień tego pakietu" - mówiła.

Jej zdaniem dalsze działania legislacyjne w sprawie ordynacji podatkowej zostaną podjęte po wyborach.

