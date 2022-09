Minister Rzeczkowska: największym osiągnięciem KAS jest redukcja luki VAT

Największym osiągnięciem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) jest redukcja luki VAT-owskiej - oceniła w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska podczas konferencji z okazji piątej rocznicy istnienia KAS.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Kluczowym zadaniem KAS jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego Polski. (...) Ciągle konsekwentnie realizujemy politykę uszczelniania systemu podatkowego z ogromnymi sukcesami. To jest ograniczenie szarej strefy w takich obszarach wrażliwych jak tytoń, alkohole, obszar hazardu, ale to jest też redukcja - i to jest największe osiągnięcie - redukcja luki VAT-owskiej" - powiedziała Rzeczkowska.

Jak szacuje KAS, luka VAT spadła z 24,1 proc. w roku 2015 do 4,3 proc. w 2021 roku.

W ocenie minister finansów Krajowa Administracja Skarbowa jest partnerem dla polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorców, polskich podatników, którzy chcą uczciwie pracować.

"Staramy się dostarczać coraz lepszej jakości usługi, co widać w wynikach badań satysfakcji klientów, i widać to również w stopniu wykorzystania przez podatników nowych usług elektronicznych" - dodała.

Krajową Administrację Skarbową powołano w marcu 2017 roku, konsolidując trzy instytucje - administrację podatkową, służbę celną i kontrolę skarbową. Jednym z zadań KAS jest pobór podatków. W ubiegłym roku wpływy podatkowe z PIT wyniosły 73,61 mld zł, z CIT 52,39 mld zł, a z VAT 215,73 mld zł.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 z Jerzym Polaczkiem z PiS. Czy województwo straci wpływ na ważny port lotniczy?

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl