Minister Sasin zwrócił się do spółek o skierowanie pracowników do pracy w trybie zdalnym

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin zwrócił się oficjalnie do spółek w nadzorze właścicielskim Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) o skierowanie pracowników, którzy mogą wypełniać swoje obowiązki służbowe poza firmą, do pracy w trybie zdalnym - poinformował w piątek w komunikacie resort aktywów.

Jak dodano, zalecenie organizowania pracy zdalnej wicepremier uzasadnił m.in. danymi dotyczącymi oceny ryzyka przez Światową Organizację Zdrowia z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem COVID-19.

Sasin podkreślił, że taką możliwość daje specustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

- Do pracy zdalnej mają być kierowani jedynie pracownicy, które mogą wykonywać zadania poza miejscem pracy. Nie wpłynie to na strategiczne działania firm, w tym produkcję środków przeznaczonych do walki z koronawirusem np. płynów dezynfekcyjnych, które przebiegają bez zakłóceń - zaznaczono.

Ministerstwo Aktywów Państwowych sprawuje nadzór właścicielski nad ponad 200 spółkami z udziałem Skarbu Państwa, reprezentującymi m.in. sektor energetyczny, paliwowy, transportowy, zbrojeniowy czy rolno-spożywczy. Wśród nich są największe polskie firmy, jak Orlen, Lotos, PGNiG i PKP.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił w czwartek, że praca zdalna jest pracą, która jest w tej chwili tak naprawdę najbezpieczniejsza. Jak zaznaczył, takie rozwiązanie jest obecnie rekomendowane.

Łącznie w Polsce od 4 marca, czyli od dnia, gdy poinformowano o pierwszym przypadku w kraju, zdiagnozowano 64 osób zarażonych SARS-CoV-2. W czwartek odnotowano jeden przypadek śmiertelny. To pacjentka hospitalizowana w Poznaniu. Jej stan był ciężki, cierpiała też na inne choroby.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.