Minister sprawiedliwości chce polskiego weta w Brukseli ws. zachęt inwestycyjnych

Minister Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej przekazał, że podczas najbliższego posiedzenia Rady Ministrów będzie apelował o polskie weto wobec unijnej dyrektywy ograniczenia ulg inwestycyjnych.

Ministerstwo Sprawiedliwości postuluje zawetowanie dyrektywy ograniczającej zachęty inwestycyjne w Polsce. Minister Zbigniew Ziobro zapowiedział, że zaapeluje o weto rządu w tej sprawie podczas najbliższego posiedzenia Rady Ministrów. Podobne reakcje powinny dotyczyć weta wobec planu obciążenia Polski miliardami dodatkowej składki do unijnego budżetu.

- Miały być pieniądze, miało nie być szantażu. Tymczasem nie ma pieniędzy, a jest szantaż. Dlatego weto powinno być stosowane w relacjach polski rząd - Komisja Europejska, bo ta ostatnia próbuje przejmować kolejne obszary władzy, oszukuje Polskę i szantażuje ją od dłuższego czasu. Ten szantaż to de facto szantaż Berlina, gdzie zapadają najważniejsze decyzje polityki Unii Europejskiej - powiedział cytowany w komunikacie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Komisja Europejska próbuje przejmować kolejne obszary władzy i oszukuje Polskę

6 grudnia na forum Unii Europejskiej zostaną podjęte ważne decyzje. Głosowana będzie dyrektywa zakładająca konieczność zlikwidowania ulg inwestycyjnych, którymi Polska zachęca inwestorów zagranicznych do lokowania swojego kapitału w naszym kraju. Na proponowanych rozwiązaniach skorzystają takie kraje, jak Niemcy czy Francja, w których obciążenia podatkowe dla przedsiębiorców są obecnie wyższe niż w Polsce.

- Jeszcze wiosną bieżącego roku rząd i Ministerstwo Finansów były przeciwne tej dyrektywie. Teraz jednak wygląda na to, że rząd zmienił zdanie, gdy dyrektywa ani na jotę, w zakresie wątpliwości zgłoszonych przez Polskę, nie uległa zmianie. Tymczasem to uderzy w naszą gospodarkę i zniechęci przedsiębiorców do inwestowania w Polsce - komentuje wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Dyrektywa dotycząca zachęt inwestycyjnych powinna zostać zawetowana przez polski rząd

W ocenie Sebastiana Kalety - nie jest prawdą, że zawetowanie dyrektywy podatkowej przez polski rząd uniemożliwi decyzję o zwiększeniu finansowania wsparcia Unii Europejskiej dla Ukrainy, to sprawy rozłączne, które nie mają ze sobą nic wspólnego.

