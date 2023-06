Minister Telus: będą uproszczenia w ekoschematach; gospodarstwo do 5 ha dostanie 225 euro za hektar (aktualizacja)

Płatność ryczałtowa dla gospodarstw do 5 ha wyniesie 225 euro/ha i zastąpi wszystkie rodzaje płatności bezpośrednich - poinformował minister rolnictwa Robert Telus. Dodał, że będzie ona przyznana na podstawie oświadczenia składanego w ARiMR od 1 do 31 sierpnia br.

Ekoschematy to roczne, płatne praktyki służące realizacji celów środowiskowych i klimatycznych.

"Rada Ministrów przyjęła moją propozycję, aby wprowadzić ryczałtowe wypłaty dla chętnych rolników, którzy mają do 5 ha (...). Są dwa warunki: jest to gospodarstwo, które złożyło wniosek w 2022 r. (...) i musi złożyć wniosek w 2023 r. Te gospodarstwa dostaną ryczałt 225 euro do hektara" - poinformował na czwartkowej konferencji Telus.

Minister rolnictwa wyjaśnił, że w gospodarstwach małych, szczególnie w województwach takich jak małopolskie, podkarpackie, część lubelskiego czy świętokrzyskiego, rolnicy "w małej ilości korzystają z ekoschematów". Poinformował, że tylko niecałe 20 proc. rolników z tych małych gospodarstw zgłosiło wykonanie takich praktyk, a to powoduje, że wielu rolników dostanie mniejsze dopłaty.

Płatność ryczałtowa zostanie przyznana na podstawie oświadczenia rolnika, które musi być złożone od 1 do 31 sierpnia w biurze powiatowym ARiMR - zaznaczył Telus.

Wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra doprecyzował, że takie rozwiązanie będzie obowiązywało tylko w 2023 r., a "co do przyszłości, będziemy to jeszcze rozstrzygać". Kwota 225 euro/ha będzie zastępować wszystkie inne płatności - dodał.

Jak mówił, rolnicy posiadający gospodarstwo powyżej 5 ha mogliby się obawiać, że "ryczałtowcy" odbiorą część puli dopłat przeznczonej na ekoschematy. "Ale mogą być spokojni, bo podjęliśmy decyzję, by dołożyć z budżetu krajowego do tej uzupełniającej płatności bezpośredniej 190 mln zł (na cały okres programowania WPR 2023-2027), w tym roku 70 mln euro" - powiedział.

"Oznacza to, że wszyscy beneficjenci dopłat bezpośrednich będą otrzymywali te stawki, na które się umówiliśmy. A umawialiśmy się z rolnikami na przebicie unijnej średniej płatności do hektara, a wszystko to wskazuje, że będzie znaczne przebicie średniej europejskiej dopłat do hektara" - powiedział Ciecióra.

Dopłaty do ekoschematów stanowią 25 proc. puli dopłat bezpośrednich.

Wiceminister mówił także o kolejnych zmianach w ekoschematach - m.in o odstąpieniu od warunku odnoszącego się do konieczności uzyskania minimalnej liczby punktów czy umożliwieniu łączenia na jednej powierzchni kilku praktyk.

Zmiany te muszą być jeszcze zatwierdzone przez Komisję Europejską. Polska wystąpiła z wnioskiem o zmiany w Planie Strategicznym WPR 20 czerwca br. Potrzebna będzie także zmiana krajowych przepisów - zaznaczył Telus.

