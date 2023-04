Minister Telus: chciałbym, żeby zachowana była ciągłość pomocy dla rolników

Chciałbym, żeby zachowana była ciągłość pomocy dla rolników - powiedział w poniedziałek na przejściu granicznym w Dorohusku minister rolnictwa Robert Telus. W przyszły wtorek na Radzie Ministrów przedstawi rozwiązania prawne dotyczące skupu zbóż z dopłatą.

Szef resortu rolnictwa wskazał, że najważniejszym zadaniem jest uruchomienie skupu zbóż, po cenach opłacalnych dla rolników. "Sprawa dopłat do zboża jest narzędziem, który sprawi, że rolnicy będą chcieli sprzedawać zboże, opróżnią swoje magazyny, przygotują się do żniw" - powiedział. Dodał też, że trwają rozmowy, aby wprowadzić dopłaty również dla innych zbóż. " Oczywiście cena skupu byłaby niższa niż pszenicy, czyli 1400 zł za tonę, ale pszenica zawsze była wyznacznikiem dla innych zbóż" - wskazał. Dodał, że chodzi m.in o żyto, pszenżyto, jęczmień i kukurydzę

Pytany o to, kiedy skup z dopłatą mógłby ruszyć, minister odpowiedział, że we wtorek za tydzień na Radzie Ministrów przedstawi propozycję rozwiązań prawnych w tej sprawie. Zaznaczył, że chciałby, żeby pomoc dla rolników, którą ogłoszono w ostatnią sobotę była kontynuacją pomocy, uruchomionej przez byłego ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka w grudniu ubiegłego roku. Przypomniał, że kwota poprzedniego wsparcia to 600 mln zł i kończy się ona 31 maja. "Chciałbym, żeby to była pewna ciągłość z pomocą dla rolników" - wskazał. Dodał, że przedłużone ma być też wsparcie w zakupie przez rolników nawozów.

