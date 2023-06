Minister Telus o pomocy KE dla rolników: pakiet 100 mln euro dla krajów przyfrontowych - zatwierdzony

KE zdała egzamin z solidarności Europejskiej, pakiet pomocowy 100 mln euro dla krajów przyfrontowych zatwierdzony – napisał w poniedziałek w mediach społecznościowych minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus, odnosząc się do zaakceptowanej propozycji KE dot. pakietu wsparcia dla rolników.

"KE zdała egzamin z solidarności Europejskiej, pakiet pomocowy 100 mln euro dla krajów przyfrontowych zatwierdzony: Polska, Węgry, Bułgaria, Słowacja, Rumunia. Walczymy o kolejne środki" - napisał w poniedziałek na Twitterze minister rolnictwa i rozwoju wsi.

"Działania Polski jako lidera krajów przyfrontowych w kwestii zabezpieczenia wspólnych interesów chroniących przed utratą płynności finansowej rolników w związku z wojną na Ukrainie przynoszą efekty" - podkreślił Telus. "KE, zatwierdzając pakiet pomocy 100 mln euro, potwierdza że jesteśmy skuteczni" - dodał.

Minister Telus bierze udział w posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa AGRIFISH, które rozpoczęło się w poniedziałek i zakończy we wtorek.

Unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski wskazał w poniedziałkowym wpisie na Twitterze, że z zadowoleniem przyjmuje dzisiejszą "pozytywną opinię Komitetu Zarządzającego w EUAgri" w sprawie drugiego pakietu wsparcia o wartości 100 mln euro rolników, Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji. Dodał, że pakiet można łączyć z dofinansowaniem krajowym do 200 proc. Jak poinformował Wojciechowski, "trzeci pakiet jest w trakcie realizacji".

W następstwie porozumienia osiągniętego w kwietniu z Bułgarią, Węgrami, Polską, Rumunią i Słowacją KE przedstawiła propozycję wsparcia o wartości 100 mln euro dla rolników z tych krajów. Kwota ta, pobrana z rezerwy rolnej na 2023 rok, zostanie skierowana do rolników produkujących zboża i nasiona oleiste w tych pięciu państwach członkowskich. Wsparcie pomoże państwom członkowskim graniczącym z Ukrainą częściowo zrekompensować problemy związane ze skutkami importu niektórych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.

Z tej kwoty 9,77 mln euro trafi do Bułgarii, 15,93 euro na Węgry, 39,33 mln euro do Polski, 29,73 euro do Rumunii i 5,24 mln euro na Słowację. Pięć krajów może uzupełnić to unijne wsparcie do 200 proc. środkami krajowymi, co stanowiłoby łączną pomoc finansową w wysokości 300 mln euro dla poszkodowanych rolników.

KE osiągnęła 28 kwietnia porozumienie z Polską, Bułgarią, Węgrami, Rumunią i Słowacją w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych, a 2 maja poinformowała o przyjęciu tymczasowych środków zapobiegawczych dotyczących przywozu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika, które obowiązywały do 5 czerwca i zostały następnie przedłużone.

Jednocześnie - jak podała KE - Bułgaria, Węgry, Polska i Słowacja zobowiązały się do zniesienia jednostronnych środków dotyczących tych i wszelkich innych produktów pochodzących z Ukrainy. Tego samego dnia uchylone zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii RP z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych.

