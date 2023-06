Minister Telus: pomagamy rolnikom przetrwać bardzo trudną sytuację wojenną

Pomagamy polskim rolnikom przetrwać bardzo trudną sytuację wojenną i jestem pewien, że nam się to uda - powiedział w środę w Toruniu minister rolnictwa Robert Telus. Dodał, że Komisja Europejska nadal nie rozumie wyzwań, z którymi mierzą się kraje przyfrontowe.

Minister Telus uczestniczył w Toruniu w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w konferencji "Trzy Filary Bezpieczeństwa Polski - militarny, energetyczny, żywnościowy". Obecni byli także szef MON Mariusz Błaszczak oraz szef MAP Jacek Sasin.

"Bezpieczeństwo żywnościowe jest najważniejsze, bo żołnierze idący na wojnę także muszą iść najedzeni. [...] W niektórych mediach jesteśmy krytykowani jako rząd za pomoc polskim rolnikom. To prawda, to są pieniądze z polskich podatków, ale w ten sposób dbamy o bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo żywnościowe. Pomagamy rolnikom przetrwać bardzo trudną sytuację wojenną i jestem pewien, że nam się to uda" - wskazał minister rolnictwa.

Podkreślił, że w UE w jego ocenie nadal nie ma zrozumienia problemów, z którymi mierzą się kraje przyfrontowe.

"Niektórzy próbują wbić klina między Polskę a Ukrainę, żeby tam wejść i mieć większe możliwości na Ukrainie. Nie spodobało się w Europie, że my tak mocno się zaangażowaliśmy w pomoc dla Ukrainy" - mówił.

Telus zaznaczył, że jego słowa nie są przeciwko UE, bo konieczne jest w ramach tej organizacji zbudowanie solidarności europejskiej, o którą trzeba każdego dnia walczyć.

