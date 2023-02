Minister Waldemar Buda laureatem nagrody tygodnika Wprost

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda otrzymał nagrodę Mecenasa Inwestycji województwa łódzkiego. "Ta nagroda to wynik współpracy wielu osób, bez tej współpracy nie można rozwijać kraju i regionu" - powiedział minister Buda podczas wieczornej gali Orłów Wprost w Łodzi.

Uroczystość wręczenia nagród tygodnika Wprost odbyła się w piątek w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zdaniem przewodniczącej kapituły Orłów Wprost Marzeny Zielińskiej udział w konkursach gospodarczych cieszy się w Polsce niesłabnącym powodzeniem. "Regionalne nagrody Wprost honorują osoby rozwijające poszczególne województwa" - powiedziała PAP Zielińska.

Nagrodę Mecenasa Inwestycji w regionie łódzkim tygodnika Wprost przyznano ministrowi rozwoju i technologii Waldemarowi Budzie. "Ta nagroda to wynik współpracy wielu osób, bez tej współpracy nie można rozwijać kraju i regionu" - podkreślił minister Buda podczas łódzkiej gali Orłów Wprost. "Pamiętajcie, inwestycje są nie dla nas, ale dla województwa łódzkiego" - zaznaczył.

W uzasadnieniu nagrody dla Waldemara Budy kapituła wskazała zaangażowanie ministra w lokalne inwestycje. "Łódzkie to region, którym coraz bardziej interesują się inwestorzy zagraniczni. Ten proces od lat wspiera Waldemar Buda, wcześniej jako poseł ziemi łódzkiej, a teraz również jako minister rozwoju i technologii, który jest także nieformalnym ambasadorem gospodarki regionu. Widać choćby po wynikach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" - uzasadniono przyznanie nagrody tygodnika Wprost ministrowi Budzie.

Regionalne Orły Wprost dostali także między innymi: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna; PGE Ekoserwis S.A.; wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Adamczyk; artysta operowy, tenor i były dyrektor Teatru Wielkiego Dariusz Stachura; Krzysztof Ciebiada samorządowiec z Pabianic, były poseł - uhonorowany nagrodą społecznika roku; Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Społeczna Akademia Nauk; samorządowcy z Sulmierzyc, Wielunia, Zelowa, Sieradza, Ksawerowa oraz liczni przedsiębiorcy z regionu łódzkiego.

Organizatorzy przypomnieli, że nagrody gospodarcze tygodnika Wprost mają już swoją długoletnią tradycję. "Przesłaniem tej nagrody jest +Wysoko nieść biało-czerwoną+" - wskazano w programie uroczystości. "To przesłanie ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Prezydent zostawił po sobie cenną pamiątkę: Godło Państwa Polskiego. Właśnie to Godło, symbol wartości, które stały u zarania i na straży demokratycznego i wolnego państwa polskiego trafiło w ręce wydawcy Wprost. To wielkie wyróżnienie, ale i obowiązek, były inspiracją nagrody Orłów Wprost" - podkreślono.

