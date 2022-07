Minister zatwierdził Program inwestycji dla prac przygotowawczych do przebudowy trasy Wrocław-Lubin

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził Program inwestycji dla prac przygotowawczych do przebudowy dróg krajowych nr 94 i 36 na odcinku Wrocław – Lubin w woj. dolnośląskim – poinformowało w piątek Ministerstwo Infrastruktury. Szacunkowy koszt prac to 31 mln zł. Łączny koszt inwestycji wyniesie ponad 2,5 mld zł.

Resort infrastruktury poinformował w piątek w komunikacie, że inwestycja obejmie rozbudowę ok. 60 km dróg krajowych: 18-km odcinka DK36 Lubin - Prochowice oraz 42 km DK94 Prochowice - Wrocław.

"Naszym celem jest budowa nowoczesnej i bezpiecznej sieci drogowej w Polsce. Trasa Wrocław - Lubin to kolejny odcinek, którego standard techniczny zostanie podniesiony. Dzięki temu mieszkańcy regionu, ale też przedsiębiorcy i kierowcy korzystający z tej drogi, zyskają wygodne połączenie transportowe" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

Zdaniem szefa gabinetu premiera, posła Zagłębia Miedziowego Krzysztofa Kubowa to ważny projekt łączący aglomerację wrocławską z powstającą aglomeracją Zagłębia Miedziowego. "Zabiegałem o tę inwestycję, która jest wspólnym celem mieszkańców i samorządowców z naszego regionu. Ten projekt jest niezwykle ważny pod kątem powstawania nowych inwestycji i wysokopłatnych miejsc pracy" - zaznaczył.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślił z kolei, że inwestycja to kolejny krok prowadzący do rozwoju gospodarczego regionu. "Z pozytywnego impulsu w postaci szybkiego połączenia z Wrocławiem skorzysta nie tylko Zagłębie Miedziowe, ale co warto podkreślić cały Dolny Śląsk. Wokół tej drogi rozwijać się będą prężnie nowe zakłady budowane w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" - dodał.

Jak poinformowało MI, szacunkowy koszt prac przygotowawczych to 31 mln zł. Program inwestycji obejmuje opracowanie wariantu dla rozbudowy dróg krajowych nr 94 i 36 w istniejącym śladzie oraz wariantu rozbudowy z uwzględnieniem przebiegu trasy częściowo po nowym śladzie, omijającym obszary zurbanizowane, cenne przyrodniczo lub korygującym parametry drogi - podano.

Prace przygotowawcze przewidują opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie elementów Koncepcji programowej, Programu funkcjonalno-użytkowego i badań podłoża.

Przebudowa trasy jest planowana do realizacji w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Inwestycja jest planowana jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. "Zaplanowano ponadto obejścia miejscowości, budowę dróg serwisowych, rozbudowę i przebudowę istniejących skrzyżowań, budowę obiektów inżynieryjnych, chodników, odwodnienia, oświetlenia oraz elementów ochrony środowiska i kanałów technologicznych" - podano.

Szacunkowy łączny koszt inwestycji to ponad 2,5 mld zł. Na przebudowę trasy Wrocław - Lubin w systemie projektuj i buduj przewidziano 6 lat, przy czym termin realizacji inwestycji będzie skorelowany z planowaną rozbudową autostrady A4.

