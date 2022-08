Minister Zdrowia: w drodze do Zagrzebia jest samolot LPR po kolejnych trzech pacjentów

W drodze do Zagrzebia jest samolot Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabierze kolejnych trzech pacjentów poszkodowanych w wypadku autokaru w Chorwacji. Trafią do szpitali w woj. mazowieckim i łódzkim – poinformował w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef MZ napisał też na Twitterze, że w przyszłym tygodniu odbędą się następne dwa loty LPR po rannych w wypadku w Chorwacji.

Do wypadku polskiego autokaru doszło 6 sierpnia nad ranem na autostradzie A4 na północ od stolicy Chorwacji Zagrzebia. Autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu. W wypadku zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne. Wszystkie ofiary to polscy obywatele, którzy pielgrzymowali do Medjugorje.

