Minister zdrowia zapowiada na grudzień obostrzenia, m.in. wprowadzenie limitów osób w niektórych miejscach

Od początku grudnia planowane jest wprowadzenie obostrzeń; możliwe jest ponowne ustanowienie maksymalnego limitu osób, które mogą wejść do niektórych miejsc - wynika z zapowiedzi szefa MZ Adama Niedzielskiego. Tematowi obostrzeń poświęcone będzie poniedziałkowe posiedzenie sztabu kryzysowego.

W rozmowie na antenie Radia Plus szef MZ Adam Niedzielski poinformował, że na poniedziałek na godz. 11 zwołany został sztab kryzysowy. "Zaprosiłem do tego sztabu zarówno ministra Saczkę, czyli Głównego Inspektora Sanitarnego, jak i pana Grzegorza Juszczyka, czyli szefa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego" - wskazał. Jak dodał, analizowana będzie możliwość uszczelnienia granic. Oprócz tego, od początku grudnia, planowane jest wprowadzenie dodatkowych obostrzeń.

Pytany, o jakie ograniczenia chodzi, szef MZ podkreślił, że do momentu posiedzenia sztabu nie chce ujawniać żadnych informacji. "Zamknięcie szkół nie wchodzi w grę, raczej myślimy o takich ruchach, które będą wyraźnym sygnałem mówiącym o tym, że rośnie ryzyko, bo pojawiło się w otoczeniu nowe zagrożenie w postaci Omicrona" - powiedział minister. Na pytanie, czy chodzi np. o wprowadzenie limitu osób, które mogą wejść do niektórych miejsc, Niedzielski odparł: "Na przykład limity, ale to musimy sobie dzisiaj przemyśleć dokładnie".

