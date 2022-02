Ministerstwa Finansów dryf po wzburzonym morzu. Czy płynie z nami sternik?

Minęły już niemal dwa tygodnie od złożenia dymisji przez szefa resortu finansów Tadeusza Kościńskiego, prezydent Andrzej Duda odwołał ministra trzy dni później. Od 11 lutego obowiązki szefa resortu wykonuje premier i taka sytuacja może potrwać nawet przez kolejne dwa, trzy miesiące.





Giełda nazwisk, przegląd kompetencji

Premier jako minister, nominacja później

Jak pokazała praktyka minionych tygodni, nie da się przygotować w tak krótkim czasie kompleksowej reformy podatkowej całego państwa. Może lepiej było pracować wolniej, czyli poczekać z wprowadzeniem Polskiego Ładu o rok. No tak, ale przecież jesienią 2023 roku przypada konstytucyjny termin przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.Kilka dni temu prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział otwarcie o możliwości "działań sabotażowych wewnątrz samego resortu, ludzi, którzy nie chcieli, żeby Polski Ład okazał się sukcesem".Mocne słowa, precyzyjne uderzenie w pracowników ministerstwa, którym kierował od 15 listopada 2019 roku Tadeusz Kościński. To oznacza, że czystki mogą trwać nadal, a poszukiwanie winnych to cel na najbliższe tygodnie. Kim jednak są te osoby i dlaczego wcześniej nie zostały odsunięte od prac legislacyjnych?7 lutego tego roku Anita Czerwińska, rzeczniczka PiS, przekazała informację, że minister finansów "zgłosił gotowość odejścia ze stanowiska". Kilka godzin później dymisja stała się faktem, a 11 lutego prezydent odwołał ze stanowiska Kościńskiego.Równocześnie premier Mateusz Morawiecki odwołał wiceministra Jana Sarnowskiego, odpowiedzialnego za wyliczenia finansowe skutków nowych przepisów zawartych w Polskim Ładzie. Odeszła także ze stanowiska dyrektor generalna ministerstwa, bliska współpracowniczka premiera Renata Oszast, zastąpiona kilka dni później przez Katarzynę Szwedę.Pojawiły się także osoby, które w trybie ratunkowym dokooptowano do Ministerstwa Finansów. Otóż pojawił się tam prawdziwy weteran ław rządowych, dla którego ten resort jest już czwartą destynacją, czyli Artur Soboń. Jego zadaniem jest przygotowanie zmian, a przede wszystkim uczestnictwo w konferencjach, spotkaniach, kontaktowanie się z parlamentarzystami.Znany z umiejętności wielogodzinnych debat ze związkowcami górniczymi przy okazji umowy społecznej dla sektora węgla kamiennego, jest cennym zawodnikiem w surwiwalowej grze o przetrwanie sztandarowego projektu Rady Ministrów.Premier oddelegował także do prac nad zmianami zapisów ustawowych Janusza Cieszyńskiego odpowiedzialnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za cyfryzację. To właśnie minister Cieszyński przekazał niedawno, że dokonano już ponad 800 zmian zapisów i wykładni interpretacyjnych. A podobno to jeszcze nie koniec i wszystko przed nami, w tym odpowiedź na pytanie, jak jest możliwe w państwie unijnym sankcjonowanie dwóch rozwiązań podatkowych – z roku 2021 i 2022 – do rozliczeń obywateli z fiskusem.Zgodnie z ustawą o działach rządowej administracji publicznej, w tej chwili to premier Mateusz Morawiecki jest pełniącym obowiązki ministra finansów. Wydawało się, że mamy do czynienia z sytuacją przejściową, epizodem wynikającym z szybkiej dymisji szefa resortu. Wydaje się, że do czasu uspokojenia napięć związanych z nową ustawą, nawet kolejne 2-3 miesiące, szef rządu może pełnić tę funkcję .Niemal natychmiast na giełdzie pojawiły się nazwiska nowego ministra finansów. Jedną z kandydatek była prezes ZUS Gertruda Uścińska, mówiono o możliwości skorzystania z kompetencji członków RPP, którzy właśnie kończą swoje kadencje.Sytuacja jest o tyle dziwna, że już w połowie stycznia pojawiły się wypowiedzi prominentnych polityków większości sejmowej, którzy wieszczyli dymisję Kościńskiego. Trudno uwierzyć w zapewnienia, że nie prowadzono wcześniej poszukiwań i nie typowano potencjalnego następcy ministra. W kuluarach mowa była o pilnej, ekspresowej misji rządowej na 5-6 miesięcy.Do takiej roli znakomicie przecież nadaje się były wiceminister w tym resorcie, a obecnie prezes Banku Pekao, Leszek Skiba. W tym samym banku jako wiceprezes pracuje były minister, w tym także finansów, Jerzy Kwieciński. Kandydaturą, którą proponowano z kręgów bliskich premierowi, jest prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, zarządzająca i administrująca miliardowymi strumieniami środków budżetowych. Kompetencje w przypadku pani prezes są poza dyskusją, znakomita organizacja pracy w banku, jakość komunikacji z rynkiem finansowym, ale także z mediami i społeczeństwem - to duże plusy.Jarosław Kaczyński zapowiedział, iż "nie jest wykluczone, że przez najbliższe 2 miesiące to sam premier będzie kierował pracami Ministerstwa Finansów". Czyli szybkiej nominacji w rządzie raczej nie będzie, ale czas tak szybko płynie, że usunięcie wszystkich kontrowersyjnych zapisów w Polskim Ładzie zaledwie w kilka tygodni wydaje się niezwykle trudne. Nie będzie w ten mechanizm włączony parlament, ponieważ zmian podatkowych w trakcie roku fiskalnego wprowadzać nie można.Ministerstwo Finansów przypomina dziś statek na wzburzonym morzu. Walka z inflacją, negocjacje w sprawie unijnych środków, przygotowanie kolejnych transferów socjalnych i liczenie wpływów podatków poważnie okrojonych przez dwie Tarcze Antyinflacyjne. Czy w tym nawale obowiązków, także tych wynikających z napięcia w relacjach międzynarodowych, premier Mateusz Morawiecki będzie miał czas na zajęcie się finansami państwa?Kto powinien być rządowym plenipotentem dbałości o naszą wspólną kasę? W interesie gospodarki, systemu bankowego, ale także zwykłych obywateli dobrze byłoby, gdyby sternik publicznych pieniędzy jak najszybciej otrzymał ministerialną nominację.