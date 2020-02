Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi SMS-ami o długu skarbowym

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi SMS-ami i informuje, że resort i Krajowa Administracja Skarbowa nie są nadawcami wiadomości SMS z informacją o długu skarbowym, egzekucji i zajęciu konta bankowego.

Jak podkreśliło ministerstwo w komunikacie, wiadomości tego typu są fałszywe i zawierają link, który może być niebezpieczny. "Otwieranie linków oraz wysyłanie odpowiedzi do nadawcy może spowodować przekazanie danych nieuprawnionym osobom. Wiadomości takie należy traktować jako niebezpieczne i je usuwać" - czytamy.

W komunikacie podano też przykładowy fałszywy SMS. "Dług skarbowy nr 2891/18 zostanie wkrótce przekazany do egzekucji. Kwota do spłaty 6,85 zł., aby uniknąć zajęcia konta (link do strony www)".