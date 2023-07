Ministerstwo Finansów robi porządki w akcyzie na zamienniki papierosów

W ostatnich latach pojawiły się nowe substytuty wyrobów tytoniowych, między innymi w postaci saszetek z nikotyną. W Polsce sprzedawane są nie tylko bez akcyzy, ale też innych regulacji prawnych. Wiele wskazuje na to, że wkrótce ten stan rzeczy ulegnie zmianie.





Ministerstwo Finansów pracuje nad założeniami do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, mającej na celu objęcie nim beztytoniowych wyrobów zawierających nikotynę, w tym saszetek nikotynowych.

- Regulacja podatkowa to bardzo ważny krok w kierunku uporządkowania rynku tego rodzaju produktów - uważa Szymon Parulski, ekspert Business Centre Club ds. akcyzy.

Jego zdaniem objęcie akcyzą takich wyrobów pozwoli uniknąć napływu towarów nieznanego pochodzenia o niesprawdzonej jakości.

- Ponieważ chcemy zachęcać palaczy do przechodzenia na produkty mniej szkodliwe, akcyza na papierosy powinna być wysoka, a na saszetki minimalna - uważa lek. Krzysztof Łanda, były wiceminister zdrowia.

Zastrzega jednak, że saszetki są produktem konsumpcyjnym, a nie leczniczym.

Sprzedaż saszetek z nikotyną nie podlega w Polsce żadnym ograniczeniom

Doustne saszetki nikotynowe (NP - Nicotine Pouches), należą do nowych produktów nikotynowych. Nie zawierają tytoniu oraz nie narażają na skutki spalania obecne w dymie tytoniowym.

Sprzedaż saszetek w naszym kraju nie podlega żadnym specjalnym regulacjom ani ograniczeniom dotyczącym między innymi wieku konsumentów czy stężenia nikotyny w saszetkach (zwanych też woreczkami). Saszetki sprzedawane są na razie bez akcyzy.

Na razie, ponieważ Ministerstwo Finansów od kilku miesięcy pracuje nad założeniami do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym mającej na celu objęcie akcyzą całej grupy beztytoniowych wyrobów zawierających nikotynę, w tym oczywiście saszetek/woreczków nikotynowych.

- Zarządzeniem Ministra Finansów z 11 stycznia 2023 r. został powołany „Zespół do spraw opracowania projektu regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania unijnego Systemu Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) oraz substytutów wyrobów tytoniowych” - informuje nas resort finansów.

Dodaje, że w zakresie prac tego Zespołu jest m. in. „stworzenie ram prawnych dla objęcia akcyzą grupy innych wyrobów nikotynowych, która obejmie m.in. woreczki nikotynowe”.

- 27 lipca br. odbyło się spotkanie w ramach kolejnego posiedzenia Zespołu. Miało charakter otwarty, a więc każdy zainteresowany mógł zgłosić swój akces do udziału. Warto zaznaczyć, że zaprezentowane założenia spotkały się z pozytywnym odbiorem uczestniczących w nim podmiotów, są również zgodne z postulatami branży tytoniowej - podaje MF.

Stawka podatku i jego skutki dla budżetu nie są jeszcze znane

- Kierunkowe założenia do projektu są obecnie konsultowane z zainteresowanymi podmiotami. Następnie zostanie opracowany projekt legislacyjny nowelizacji ustawy. Dopiero na tym etapie resort finansów przedstawi szczegóły dotyczące stawki podatku, w tym skutków dla budżetu - informuje nas Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania o stan prac nad zmianami w ustawie.

Resort podaje, że „widzi potrzebę odpowiednio długiego vacatio legis, aby obie strony mogły przygotować się do zmian”.

W przedstawionych na posiedzeniu 27 lipca założeniach do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że w Polsce ze względu na brak regulacji europejskich oraz krajowych doszło do samoregulacji branży.

- Największe koncerny sprzedające woreczki nikotynowe podpisały porozumienie co do maksymalnych stężeń nikotyny, ograniczeń w marketingu, oznakowania opakowań podobnych do tych regulujących rynek produktów tytoniowych - wyjaśnia resort finansów.

Wskazuje jednocześnie, że w naszym kraju wciąż brakuje regulacji zdrowotnych ustalających zawartość nikotyny w tego rodzaju produktach.

- Dostępna na rynku moc tych produktów sięga od 0-8 mg/g nikotyny, nawet do 65 mg/g nikotyny - przypomina Ministerstwo Finansów.

Najważniejsze propozycje zmian w ustawie o podatku akcyzowym w odniesieniu do wyrobów z nikotyną

Kluczowym celem planowanej „nikotynowej” nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym objęcie tym podatkiem grupy wyrobów zawierających nikotynę, ale niezawierających tytoniu (innych niż płyn do papierosów elektronicznych) stanowiących substytuty dla wyrobów tytoniowych.

W założeniach do nowelizacji ustawy akcyzowej znalazły się między innymi poniższe propozycje:

stworzenie definicji innych wyrobów zawierających nikotynę, niezawierających tytoniu, które mogą być używane do wchłaniania nikotyny przez organizm ludzki z jednoczesnym wyłączeniem z niej płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów medycznych, produktów leczniczych, żywności i środków spożywczych,

określenie podstawy opodatkowania odnoszącej się do całkowitej masy wyrobu w kilogramach,

określenie, kto jest podatnikiem z tytułu produkcji innych wyrobów zawierających nikotynę,

objęcie innych wyrobów zawierających nikotynę zwolnieniami od akcyzy przy ich przywozie z zagranicy przez osoby fizyczne oraz umieszczanych w przesyłkach - w ramach ustalonych limitów,

objęcie wyrobów zawierających nikotynę zabezpieczeniem akcyzowym na zasadach ogólnych wynikających z przepisów ustawy o podatku akcyzowym,

objęcie tych wyrobów obowiązkiem prowadzenia ewidencji i składania deklaracji zgodnie z przepisami ogólnymi ustawy,

objęcie tych wyrobów obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy.

Ministerstwo wyszło naprzeciw postulatom branży substytutów wyrobów tytoniowych

Jak podkreśla w rozmowie z WNP.pl Szymon Parulski, doradca podatkowy i ekspert Business Centre Club ds. akcyzy, objęcie saszetek nikotynowych podatkiem akcyzowym „jest rozwiązaniem idącym w bardzo dobrym kierunku”.

- Ministerstwo Finansów wyszło naprzeciw postulatom branży substytutów wyrobów tytoniowych. Natomiast bardzo ważne jest, aby planowane w tym zakresie zmiany zostały możliwie szybko wprowadzone po nadchodzących wyborach parlamentarnych. Równe istotne jest to, żeby wszystkie przygotowywane obecnie zmiany były wdrażane jednocześnie - zaznacza Szymon Parulski.

- Jest szansa, że tak właśnie się stanie. Zgodnie bowiem z postulatami BCC oraz producentów i dystrybutorów omawianych wyrobów Ministerstwo Finansów zaproponowało cały komplet zmian, a więc nie tylko objęcie saszetek nikotynowych podatkiem akcyzowym, ale także nadzorem w postaci systemu składów podatkowych (do kontroli produkcji oraz przemieszczania), a ponadto obowiązkiem umieszczania na tych wyrobach znaków akcyzy - dodaje.

Zastrzega, że tylko jednoczesne wymienionych trzech mechanizmów zagwarantuje, że dobre założenia do nowelizacji ustawy przekują się na dobre przepisy, które będą skutecznie stosowane w praktyce.

- Jeżeli te przepisy zostaną wprowadzone sprawnie oraz w tym samym czasie, unikniemy takich problemów jak chociażby z płynami do e-papierosów. Przypomnę, że w ich przypadku dwa razy przekładano termin wejścia w życie stosownych regulacji podatkowych. Najpierw była stawka zerowa, a w początkowym okresie funkcjonowało zwolnienie tych produktów ze znaków akcyz - przypomina.

Wprowadzenie akcyzy uporządkuje rynek nowych wyrobów z nikotyną

Jego zdaniem taki brak konsekwencji ze strony resortu finansów powodował, że wytworzyła się ogromna szara strefa, którą do dzisiaj trudno jest zwalczać. Dlatego w przypadku saszetek nikotynowych tak bardzo ważna będzie zarówno konsekwencja regulatora, jak i wspomniana kompleksowość wdrażanych rozwiązań podatkowych.

W opinii Szymona Parulskiego duże znaczenie będzie także miało ustawowe wprowadzenie szerokiej definicji wyrobów nikotynowych, aby nie skupiać się wyłącznie na saszetkach czy woreczkach nikotynowych już dostępnych na polskim rynku.

- W różnych regionach świata pojawiają się bowiem kolejne produkty, jak chociażby różnego rodzaju inhalatory oraz nieznane jeszcze w naszym kraju i Europie inne systemy dostarczania nikotyny dla wyrobów beztytoniowych - zwraca uwagę ekspert.

- Z tego powodu postulowaliśmy, by wprowadzić definicję wyrobów nikotynowych innych niż już obecnie opodatkowanych. Ta propozycja również została zaakceptowana przez Ministerstwo Finansów na etapie tworzenia założeń do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym - dodaje.

- Dzięki wprowadzeniu szerokiej definicji, obejmie ona wyroby już obecne na polskim rynku oraz takie, które mogą się u nas pojawić w niedalekiej przyszłości - tłumaczy Parulski.

Podkreśla, że regulacja podatkowa stanowi pierwszy, a zarazem bardzo ważny krok w kierunku uporządkowania rynku tego rodzaju produktów. - Objęcie akcyzą wyrobów, których rynek zaczyna się w Polsce na dobre rozwijać, pozwoli uniknąć negatywnych zjawisk, jakie pojawiły się w przypadku wspomnianych płynów, czyli m.in. napływu towarów nieznanego pochodzenia o niesprawdzonej jakości - tłumaczy ekspert.

Dodaje, że 27 lipca podczas wspomnianego spotkania zespołu powołanego przez ministra finansów resort jasno wskazał, że wejściowa stawka akcyzy nie będzie wysoka. - To pozwoli temu rynkowi się rozwijać, ale w sposób uporządkowany i odpowiednio kontrolowany - zauważa Szymon Parulski.

Przepisy powinny określać maksymalną zawartość nikotyny w saszetce

Również w opinii lek. Krzysztofa Łandy, przewodniczącego Komisji Zdrowia BCC, wiceministra zdrowia w latach 2015-2017 odpowiedzialnego za politykę lekową objęcie saszetek akcyzą jest zasadne.

- Jednak wysokość akcyzy powinna odpowiadać względnej szkodliwości produktu w kontinuum ryzyka. W związku z tym, że chcemy zachęcać palaczy do przechodzenia na produkty mniej szkodliwe, akcyza na papierosy powinna być wysoka, a na saszetki minimalna - uważa Łanda.

- Określenie maksymalnej zawartości nikotyny w saszetce to dobry pomysł. Zresztą sam przemysł wprowadził sobie takie ograniczenia. Szkoda tylko, że nie wszystkie firmy przestrzegają normy maksimum, które wypracowała branża. Dlatego konieczna jest regulacja odgórna - stwierdza ekspert.

Z kolei Szymon Parulski podaje, że większość krajów nakładających podatek na tego rodzaju produkty ma też regulacje branżowe, w tym związane z sektorem ochrony zdrowia - na przykład określające dopuszczalne progi stężeń nikotyny w takich wyrobach.

- Przy czym nie chodzi o jakieś bardzo restrykcyjne przepisy, ale o tak podstawowe, jak np. określające zawartość tego typu wyrobów. Są jednak kraje takie jak Włochy czy Łotwa, które nakładają podatek bez uregulowania kwestii prawnych - podsumowuje Parulski.

Będzie zakaz sprzedaży saszetek nikotynowych niepełnoletnim?

W opinii prof. Andrzeja Sobczaka z Wydziału Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytet Medycznego należy też wprowadzić zakaz sprzedawania beztytoniowych wyrobów nikotynowych dzieciom i młodzieży do 18. roku życia.

- Wydaje się, że w tym kierunku szła interpelacja posła Andrzeja Szejny złożona w marcu br. Budzi natomiast zdziwienie odpowiedź Ministerstwa Zdrowia, które zwróciło się do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego z prośbą o podjęcie odpowiednich działań administracyjnych, co de facto oznacza chęć objęcia saszetek nikotynowych regulacjami medycznymi - stwierdził prof. Sobczak w komentarzu dla portalu Medexpress.

I dodał: - Byłaby to kolejne działanie restrykcyjne utrwalające w naszym kraju zachętę do kontynuowania palenia tytoniu.

Także kolejna próba wdrożenia takiego zakazu spełzła na niczym. 12 lipca br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia dotyczące nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym przewidującej m.in. zakaz sprzedaży osobom poniżej 18. roku życia oraz w szkołach i innych placówkach oświatowych napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny (tzw. napojów energetyzujących).

Posłowie Lewicy zgłosili poprawkę poszerzającą ten zakaz o saszetki nikotynowe. Ostatecznie ta poprawka przepadła, jednak poseł Tomasz Latos (PiS) przyznał, że „problem jest niezwykle ważny i w przyszłości powinien zostać podjęty”.

Także wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zauważył, że ta „poprawka jest bardzo ciekawa, ale nie została wcześniej uzgodniona z rządem, dlatego resort zdrowia nie może teraz odnieść się do niej pozytywnie”.

Natomiast w opinii sejmowego Biura Legislacyjnego taka poprawka wykraczałaby poza zakres ustawy o zdrowiu publicznym, a kwestia zakazu sprzedaży nowych wyrobów nikotynowych osobom niepełnoletnim powinna zostać uregulowana w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu.

Saszetki są produktem konsumenckim, a nie leczniczym

Eksperci wskazują, że saszetki nikotynowe w niektórych krajach, między innymi w Szwecji i Wielkiej Brytanii odgrywają istotną rolę w strategach zwalczania nałogu palenia papierosów i redukcji szkód tytoniowych (THR - tobacco harm reduction).

- Nie zapominajmy jednak, że saszetki z całą pewnością nie są produktem leczniczym. Ich opakowanie nie przypomina leku, nie ma ulotki, nie ma dawkowania - wylicza Krzysztof Łanda. Wskazuje, że każda forma konsumpcji nikotyny stanowi wzrost ryzyka zdrowotnego dla osób, które wcześniej ani nie paliły, ani też nie zażywały nikotyny w inny sposób.

- W sprawozdaniu dotyczącym stosowania dyrektywy 2014/40/UE w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów czytamy: „woreczki nikotynowe mają charakter niefarmaceutyczny i są sprzedawane jako produkty konsumpcyjne” - podkreśla były wiceminister zdrowia.

Natomiast prof. Halina Car z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku podkreśla, że badania potwierdzają, iż beztytoniowe saszetki nikotynowe charakteryzuje mniejsze obciążenie toksykologiczne w odniesieniu do papierosów tradycyjnych.

- Wyniki te potwierdziły poprzednie rezultaty, w których uznano, że nikotyna nie powoduje chorób odtytoniowych. Umiejętne zastąpienie papierosów tradycyjnych wyrobami mniejszego ryzyka, do jakiego pretendują beztytoniowe saszetki z nikotyną, jest przykładem redukcji szkód potytoniowych - pisze prof. Halina Car w analizie zamieszczonej w portalu Rynek Zdrowia.

Redukowanie szkód tytoniowych w Szwecji i Finlandii

- Szwecja chwali się, że jest pierwszym europejskim krajem wolnym od dymu tytoniowego. Odsetek palaczy w społeczeństwie spadł do poziomu 5,6 proc. (w porównaniu do 26 proc. w Polsce) i z całą pewnością stało się to również dzięki rozpowszechnieniu saszetek - mówi Krzysztof Łanda.

- Ponieważ szwedzkie swoiste saszetki, nazywane snus, są stosowane od dziesięcioleci, Szwedom udało się zmniejszyć umieralność związaną z paleniem tytoniu o 44 proc., a zapadalność na raka płuca o 41 proc. W Polsce możemy o tym tyko pomarzyć - dodaje.

- Osobiście podobają mi się plany regulacyjne w Finlandii. Ten kraj do niedawna był niezwykle rygorystyczny i ortodoksyjnie sprzeciwiał się wszystkim produktom zawierającym nikotynę - przypomina były wiceminister zdrowia.

- Finowie zupełnie zmienili swoją strategię i docenili wagę efektów, jakie mogą uzyskać dzięki redukcji szkód tytoniowych. Proponuje się tam następujące zmiany przepisów: maksymalna zawartość nikotyny w saszetce (nicotine cap) 20 mg; dozwolone tylko „smaki dla dorosłych”; akcyza współmierna i odpowiadająca generowanemu ryzyku zdrowotnemu - podsumowuje Krzysztof Łanda.

