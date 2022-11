Ministerstwo Finansów wyróżniło największych podatników CIT w 2021

Ministerstwo Finansów wyróżniło w środę największych podatników CIT w 2021 r. Spośród podatników indywidualnych pierwsze miejsce zajął PKN Orlen, który wpłacił 1,5 mld zł CIT za ub.r. Jeśli chodzi o podatkowe grupy kapitałowe, największą kwotę podatku uiściła grupa KGHM Polska Miedź.

Podczas środowej uroczystości wręczenia dyplomów minister finansów Magdalena Rzeczkowska podziękowała wyróżnionym za to, że w uczciwy i rzetelny sposób podchodzą do swoich obowiązków płacenia podatków.

"To wyraz współczesnego patriotyzmu i odpowiedzialności za kraj. Jesteście siłą napędową polskiej gospodarki i wzorem dla innych firm w Polsce" - powiedziała. "Płacąc podatki, inwestujecie w Polskę, rozwój naszego kraju. Jesteśmy w stanie dzięki temu zapewnić bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie państwa" - podkreśliła szefowa MF.

Wiceminister finansów Artur Soboń podziękował za rosnące wpływy z CIT w tym roku.

"One będą rzeczywiście rekordowe" - dodał. "Stoimy w obliczu wielu wyzwań, m.in. spowolnienia gospodarczego. Polska, gdyby patrzeć na ostatnie lata i skumulowany wzrost gospodarczy, będzie jednym z liderów albo liderem w UE, a i za 2022 będziemy w pierwszej piątce najszybciej rozwijających się gospodarek. To jest państwa zasługa" - zwrócił się do wyróżnionych.

W kategorii indywidualni podatnicy CIT pierwsze miejsce zajął PKN Orlen SA, który wpłacił za ubiegły rok 1 mld 525 mln zł podatku. Drugie miejsce przypadło spółce P4 Sp. z o.o., która zapłaciła 1 mld 421 mln zł CIT, a trzecie - PGNiG z kwotą podatku 1 mld 183 mln zł. Kolejne pozycje zajęły firmy: Jeronimo Martins Polska SA (724 mln zł), Cyfrowy Polsat SA (720 mln zł), Bank Pekao SA (499 mln zł), Santander Bank Polska SA (483 mln zł), ArcelorMittal Poland (457 mln zł), Polkomtel Sp. z o.o. (437 mln zł), FRF-Beteiligungs-GmbH Lidl Sp. z o.o. (364 mln zł).

W kategorii podatkowe grupy kapitałowe pierwsze miejsce zajęła grupa KGHM Polska Miedź SA z kwotą CIT za 2021 r. w wysokości 1 mld 494 mln zł. Kolejne miejsca to: PKO Bank Polski SA (1 mld 433 mln zł), mBank SA (640 mln zł), PZU SA (625 mln zł), PGE SA (616 mln zł), Enea SA (411 mln zł), Energa SA (294 mln zł), Górażdże (94 mln zł), Materiały Budowlane (78 mln zł) i E.ON (75 mln zł).

Jak podkreślił resort finansów na Twitterze, wpływy z CIT rosną z roku na rok. W I półroczu br. wpływy z CIT wyniosły 44,4 mld zł, co oznacza, że były o 14,4 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie 2021 r. (wzrost o 47,9 proc.) i o 27,2 mld zł wyższe niż w tym samym okresie 2015 r. (wzrost o 158 proc.).

