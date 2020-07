Ministerstwo Finansów za zniesieniem barier dotyczących emisji niektórych instrumentów

Zniesienie barier w odniesieniu do procesu emisji instrumentów, które będą mogły być m.in. zaliczane do tzw. kapitału dodatkowego Tier I i Tier II przewiduje projekt nowelizacji ustawy o obligacjach opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Jak podaje Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu, nowelizacja ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw ma na celu określenie zasad emisji instrumentów kapitałowych kwalifikowanych do kapitału regulacyjnego banków i domów maklerskich lub środków własnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, w tym emisji nowej kategorii obligacji kapitałowych przez te podmioty rynku finansowego. Zaznaczono, że jest to zgodne z właściwymi przepisami prawa Unii Europejskiej.

"(...) projektowane rozwiązania zmierzają przede wszystkim do zniesienia barier w odniesieniu do procesu emisji instrumentów, które będą mogły być zaliczane do tzw. kapitału dodatkowego Tier I i Tier II oraz klasyfikowane do środków własnych jako pozycje tzw. podstawowych środków własnych kategorii 1, kategorii 2 i kategorii 3 - w przypadku podmiotów sektora ubezpieczeniowego" - wyjaśniono.

W projekcie zaproponowano również doprecyzowanie istniejących rozwiązań prawnych, a także określono krąg emitentów uprawnionych do emisji instrumentów, które mogą być zaliczane do ich funduszy własnych albo środków własnych.

MF zauważa, że ostrożnościowe wymogi kapitałowe są regulowane w pakiecie CRD IV/CRR i opierają się na zasadach przyjętych na poziomie międzynarodowym w związku z Umową Kapitałową Bazylea III. Pakiet CRD IV/CRR ustanawia kapitałową strukturę instytucji finansowych opartą na podziale kapitału na kategorie Tiers, jednocześnie daje możliwość kwalifikacji określonych finansowych papierów wartościowych o charakterze hybrydowym do tych kategorii.

Według MF "usunięcie istniejących barier w zakresie zwiększania bazy kapitałowej i zaliczanie instrumentów kapitałowych jako dodatkowych składników i funduszy własnych lub środków własnych instytucji finansowych regulowanych przedmiotowym projektem będzie pozytywnie oddziaływać na ich konkurencyjność oraz poziom stabilności finansowej".