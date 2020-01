Ministerstwo Infrastruktury: więcej pieniędzy na budowę S7 Warszawa – Grójec

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził aneks do Programu Inwestycji dla budowy drogi ekspresowej S7 Warszawa – Grójec, zwiększający wartość finansową tego projektu o 135 mln zł. Chodzi o odcinek od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do węzła Lesznowola.

Rzecznik prasowy ministerstwa Szymon Huptyś poinformował w piątek, że decyzja ministra związana jest z tym, iż najkorzystniejsza oferta, która wpłynęła na przetarg na dokończenie robót na tym odcinku, przekraczała kwotę zarezerwowaną na ten cel przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

W maju GDDKIA odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawcą budowy tego odcinka trasy - firmą Rubau Polska. Wówczas poinformowano, że GDDKiA uczyniła to "po wielokrotnych wezwaniach generalnego wykonawcy do rzetelnej i zgodnej z podpisanymi umowami realizacji kontraktów". Z kolei firma Rubau Polska napisała w oświadczeniu, że "wykonawca wypełniał swoje zobowiązania umowne, a także działając w zakresie swoich uprawnień wynikających z podpisanych umów, wielokrotnie wskazywał na uchybienia i zaniechania ze strony inwestora". GDDKiA zapowiedziała naliczenie b. wykonawcy kary za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego stronie.

W kolejnym przetargu na dokończenie robót najkorzystniejszą ofertę, o wartości 457,3 mln zł, złożyła spółkę Polaqua. "Oferta ta przekraczała jednak kwotę przeznaczoną na realizację tego zadania przez GDDKiA, stąd konieczna była decyzja ministra o zwiększeniu finansowania" - wyjaśnił rzecznik resortu infrastruktury.

Pierwszy z trzech odcinków południowego wylotu z Warszawy w ciągu S7, czyli od węzła Lotnisko (bez węzła) do węzła Lesznowola (z węzłem), ma mieć ok. 6,6 km i dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. Na tym odcinku powstaną dwa węzły drogowe: Zamienie i Lesznowola oraz osiem wiaduktów i kładka pieszo-rowerowa.

Budowa drogi ekspresowej Warszawa-Grójec o długości 29,3 km została podzielona na trzy odcinki realizacyjne: pierwszy, liczący 6,6 km odcinek od lotniska do Lesznowoli, drugi - o długości 14,8 km z Lesznowoli do Tarczyna Północ i trzeci blisko ośmiokilometrowy fragment trasy z Tarczyna Północ - do początku obwodnicy Grójca.

Po wybudowaniu drogi S7 Warszawa - Grójec kierowcy zyskają nowy wyjazd z Warszawy w kierunku Krakowa. W efekcie podróżujący na południe kraju od Południowej Obwodnicy Warszawy (S2) do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, a w przyszłości również do Krakowa, dojadą bezkolizyjną drogą ekspresową. Ukończenie odcinków Lesznowola - Tarczyn Północ oraz Tarczyn Północ - początek obwodnicy Grójca jest planowane w I połowie 2021 r., natomiast z trasy Lotnisko - Lesznowola kierowcy skorzystają w 2022 r.