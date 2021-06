Ministerstwo klimatu aktualizuje katalog firm, mogących działać w sektorze jądrowym

Ministerstwo Klimatu i Środowiska aktualizuje katalog polskich firm, mogących działać w sektorze jądrowym. Włączenie krajowego przemysłu w polski projekt energetyki jądrowej jest jednym celów działań ministerstwa - podkreślił jego szef Michał Kurtyka.

W poprzednim katalogu z 2019 r. znalazły się 332 podmioty, mające doświadczenia albo zainteresowane udziałem w programie jądrowym z takich obszarów jak budownictwo i inżynieria, chemia, elektrotechnika, automatyka, metalurgia, logistyka. Ponad 50 z tej listy miało doświadczenie w realizacji co najmniej jednego projektu dla zagranicznych elektrowni jądrowych w poprzedniej dekadzie.

W liście do organizacji krajowych przedsiębiorców Kurtyka przypomniał, że realizacja programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) zakłada budowę 6-9 dużych lekkowodnych reaktorów typu PWR w perspektywie najbliższych 20 lat.

"Oprócz bezsprzecznych korzyści, jakie niesie dla naszego kraju to źródło energii, tj. zmniejszenie emisyjności polskiej energetyki i ogólnie gospodarki, we wdrożeniu energetyki jądrowej upatrujemy też dodatkowych korzyści dla naszego kraju, jak np. rozwój nowych gałęzi przemysłu o wysokiej wartości dodanej" - napisał Kurtyka.

Jak dodał, włączenie do PPEJ w optymalnym i możliwie dużym zakresie krajowego przemysłu jest jednym z celów działań Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które jest odpowiedzialne za realizację tego programu.

Kurtyka podkreślił, że wzorem poprzednich edycji katalogu - z 2016 oraz 2019 r. - dokument będzie intensywnie promowany przez polski rząd na forach międzynarodowych: na targach i wystawach przemysłowych, wśród wszystkich dostawców technologii jądrowych oraz wiodących podmiotów tego sektora na świecie.

"Dotychczasowe działania promocyjne przyczyniły się w sposób faktyczny do zwiększenia rozpoznawalności polskiego przemysłu na światowych rynkach jądrowych" - zaznaczył Kurtyka w liście.

Firmy z odpowiednim doświadczeniem mogą się zgłaszać do 13 sierpnia 2021 r. - zaznaczyło ministerstwo.

W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co dwa-trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW. Zgodnie z PPEJ, Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR.

