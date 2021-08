Ministerstwo klimatu: w 2020 r. system gazowy funkcjonował bez zakłóceń

W 2020 r., mimo pandemii polski system gazowy funkcjonował bez zakłóceń - ocenia ministerstwo klimatu w Sprawozdaniu z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych w 2020 r. Sprzedaż gazu do odbiorców końcowych wzrosła o 3,5 proc.

W opublikowanym w czwartek Sprawozdaniu resort klimatu podkreśla, że utrzymanie prawidłowego funkcjonowania systemu gazowego możliwe było dzięki "podjęciu skoordynowanych działań spółek oraz administracji publicznej". Z danych wynika, że w 2020 r. przedsiębiorstwa energetyczne sprzedały do ponad 7,3 mln odbiorców końcowych 197,1 TWh paliw gazowych, co stanowi w porównaniu do 2019 r. wzrost o 3,5 proc. Udział w rynku największego gracza - kontrolowanego przez państwo PGNiG wyniósł 91 proc.

W 2020 r. obroty na hurtowym rynku gazu utrzymały się na wysokim poziomie, co - zdaniem ministerstwa klimatu - świadczy o dojrzewaniu krajowego rynku giełdowego i pozwoli w następnych latach na sukcesywną liberalizację rynku gazu ziemnego. Wskazane wydaje się utrzymanie obecnego modelu, który promuje obrót giełdowy - zauważa resort.

W 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego, w przywozie gazu wzrósł udział importu ze Wschodu - z 54,2 do 54,8 proc., choć zakupiony wolumen był dokładnie taki sam - 102,49 TWh. Udział importu z Niemiec spadł z 23,3 do 20,6 proc., nieznacznie - z 13,3 do 13,4 proc. wzrósł udział Kataru przy tym samym wolumenie przywozu, udział USA zwiększył się z 5,4 do 5,8 proc.

Ministerstwo klimatu przypomniało, że proporcje te powinny się znacząco zmienić już w 2022 r., wraz z wygaśnięciem kontraktu jamalskiego.

Resort wskazuje też w Sprawozdaniu, że w nadchodzących latach spodziewany jest wzrost zapotrzebowania na gaz, który będzie odgrywał rolę paliwa przejściowego dla polskiej gospodarki. Wzrost ten wynikać będzie przede wszystkim z rosnących potrzeb sektora elektroenergetycznego, jak również ze wzrostu zainteresowania odbiorców indywidualnymi źródłami ciepła opartymi na gazie.

