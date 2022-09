Ministerstwo podało dane. Jesteśmy coraz bardziej zadłużeni

Według wstępnych szacunkowych danych zadłużenie Skarbu Państwa na koniec sierpnia 2022 roku wyniosło ok. 1 bln 204,1 mld zł - poinformowało we wtorek Ministerstwo Finansów.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec sierpnia 2022 r. wyniosło ok. 1.204,1 mld zł, co oznaczało wzrost o 12,1 mld zł (+1,0 proc.) m/m" - napisano w opublikowanym we wtorek biuletynie miesięcznym poświęconym zadłużeniu Skarbu Państwa w lipcu br.

Zadłużenie na koniec sierpnia w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: dług krajowy - ok. 930,0 mld zł; dług w walutach obcych - ok. 274,2 mld zł (tj. 22,8% całego długu SP).

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Kluczowe polskie lotnisko zmieni właściciela...

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl