Ministerstwo rozwoju: cała tarcza antykryzysowa to ponad 300 mld zł

Szacowana całkowita wartość pakietu wszystkich rozwiązań, które mają przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, to ponad 300 mld zł, czyli ok. 15 proc. PKB - napisało w poniedziałek Ministerstwo Rozwoju.

W zamieszczonym na stronach ministerstwa kompedium wiedzy o tarczy antykryzysowej resort wskazał, że "koszty związane z obecną sytuacją gospodarczą powinny być rozłożone pomiędzy sektor przedsiębiorstw, pracowników, system finansowy i sektor publiczny w sposób solidarny i adekwatny do możliwości, z dbałością o bezpieczeństwo wszystkich sfer życia społecznego i gospodarczego w Polsce."

Przypomniano, że pierwsza część pakietu, weszła w życie 31 marca 2020 r., a kolejna - 18 kwietnia. Zaznaczono też, że toczą się prace nad kolejnymi rozwiązaniami, m.in. nad projektem ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Obowiązujące już przepisy - jak czytamy - przewidują np. zwolnienie z ZUS dla mikrofirm, samozatrudnionych, spółdzielni socjalnych czy osób duchownych. Ponadto firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób, przez trzy miesiące mogą płacić połowę należnych składek ZUS.



Formą wsparcia, z której można już korzystać jest też tzw. świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł dla wszystkich zleceniobiorców o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia oraz dla osób samozatrudnionych. Wskazano, że firmy mogą otrzymać dofinansowanie do pensji pracowników do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wprowadzono też m.in. zasiłek dla rolników (i ich domowników) objętych kwarantanną w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.



Resort przypomina, że działające przepisy np. zabezpieczają przed egzekucją środki finansowe, które służą powstrzymaniu COVID-19, czy umożliwiają odliczenie od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie pandemii. Zniesiono również opłatę prolongacyjną przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS) w okresie epidemii i 30 dni po jej zakończeniu; wprowadzono korzystniejsze zasady rozliczania straty.

W pakiecie antykryzysowym znalazło się też wsparcie dla firm leasingowych, turystycznych, handlowych czy zwolnienia z kar umownych za związane z epidemią opóźnienia przy realizacji przetargów.

Tarcza pozwala również na modyfikację warunków umów kredytowych, terminów ich spłaty oraz obliczanie zdolności kredytowej przedsiębiorców, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r. Rozwiązanie to - jak czytamy - ma umożliwić kontynuację działalności oraz finansowanie bieżących potrzeb w okresie uzyskiwania ograniczonych przychodów z powodu epidemii COVID-19.

Obowiązujące przepisy pozwalają też odroczyć firmom różnego rodzaju płatności (np. zaliczki na podatek od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu) czy obowiązków (np. zakładanie Pracowniczych Planów Kapitałowych).

Resort podkreśla również, że jest przygotowywany pakiet pomocy dla MŚP, który ma na celu ułatwienie im przekształcania się i ponownego startu działalności gospodarczej.

Istotnym elementem tarczy antykryzysowej jest tzw. tarcza finansowa PFR o wartości prawie 100 mld zł, które trafią do mikrofirm, MŚP i dużych przedsiębiorstw. Wyliczono, że skorzysta z niej nawet 670 tys. polskich firm, a za realizację odpowiada Polski Fundusz Rozwoju. Obecnie program czeka na nostryfikację Komisji Europejskiej.