Ministerstwo rozwoju Ukrainy na WUF: pierwsza sprawa to powrót uchodźców

Pierwszym zadaniem w zakresie potrzeb ukraińskich miast jest powrót uchodźców – ocenił w poniedziałek na Światowym Forum Miejskim dyrektor generalny dyrekcji planowania przestrzennego i architektury Ministerstwa Rozwoju Wspólnot i Terytoriów Ukrainy Jewhen Plaszczenko.

Światowe Forum Miejskie to organizowana co dwa lata pod egidą ONZ konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Miejscem organizacji 11. edycji Forum, pod hasłem "Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości", jest katowickie Międzynarodowe Centrum Kongresowe.

Plaszczenko wystąpił na poniedziałkowej sesji specjalnej Forum, poświęconej ramom odbudowy miast po kryzysach. Był tam m.in. pytany o najpilniejsze potrzeby ukraińskich miast.

"W kontekście, w którym rozmawiamy, zadaniem pierwszej kolejności jest powrót uchodźców, którzy opuścili Ukrainę. Jeżeli mówimy o planowaniu w charakterze urbanistycznym, chodzi o konieczność tworzenia możliwości w zapewnieniu podstawowych potrzeb każdego człowieka" - ocenił Plaszczenko.

Choć zastrzegł, że obecnie trudno planować, ponieważ trwa wojna i nie wiadomo, kiedy się zakończy, podkreślił utrzymującą się współpracę ukraińskiego rządu z samorządami lokalnymi.

"Już teraz powinniśmy przeanalizować wszystko, co stało się w Ukrainie. To ogromna liczba zniszczonej infrastruktury, ale co najważniejsze straciliśmy ludzi dla naszego państwa" - wskazał przedstawiciel ukraińskiego resortu rozwoju.

Jak ocenił, analiza i planowanie powinny docelowo zapewnić nową jakość życia wszystkim mieszkańcom Ukrainy. "Ale tu chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, następnie - zapewnienie pracy" - zdiagnozował.

"W tej chwili w Ukrainie mamy do czynienia z procesami, które nie mogą funkcjonować bez samorządów; powinniśmy mieć ścisłą współpracę między rządem i samorządami, ponieważ mamy nie tylko przemieszczenie ludzi, obserwujemy też przemieszczenie produkcji, firm. Mamy bardzo nierównomierne rozmieszczenie na terenie Ukrainy potencjału zapewnienia potrzeb" - mówił.

W jego ocenie te sprawy, również w wymiarze finansowym, Ukraina powinna rozwiązywać pomimo jeszcze trwającej wojny. Podkreślił, że stosunkowo niedługo nadejdzie sezon zimowy i trzeba zapewnić ludziom miejsca do życia. Jednocześnie już teraz powinno ruszać odnawianie infrastruktury.

"W przyszłości chcemy kompleksowo odnawiać nasze tereny i w tym celu opracowujemy kompleksowe programy. Powinniśmy przy tym m.in. określić priorytety rozwoju regionów, także w kontekście usuwania skutków wojny" - uznał dyrektor z ukraińskiego ministerstwa rozwoju.

"Takie planowanie powinniśmy zaczynać powoli, zaczynając od analizy i projektowania do bezpośredniego inwestowania w odbudowę mieszkalnictwa i w projekty produkcyjne, przemysłowe. Obligatoryjnie powinniśmy przy tym zapewniać możliwości powrotu do Ukrainy" - powtórzył.

Jak skonkludował, przewidywanie konkretnych większych inwestycji w Ukrainie jest obecnie skomplikowane. "Niemniej jest możliwość planowania, zarówno na szczeblu rządowym i samorządowym w średnim okresie i możliwe jest tutaj włączenie kwestii finansowania" - stwierdził Jewhen Plaszczenko.

