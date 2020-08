Ministerstwo sfinansowało już 97 proc. potrzeb pożyczkowych z nowelizacji budżetu

Stopnień sfinansowania potrzeb pożyczkowych wynikających z przyjętej przez Radę Ministrów nowelizacji tegorocznego budżetu wynosi ok. 97 proc. - podało Ministerstwo Finansów. We wrześniu MF nie planuje przetargów na sprzedaż obligacji.

W nowelizacji tegorocznego budżetu rząd planuje, że łączne potrzeby pożyczkowe netto wyniosą 103,34 mld zł, wobec 23,52 mld zł zakładanych pierwotnie w ustawie budżetowej.

Na koniec sierpnia rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła ok. 125 mld zł - podkreślił wiceminister Piotr Nowak.



Ministerstwo nie planuje we wrześniu przetargów sprzedaży obligacji skarbowych, a jedynie dwa przetargi ich zamiany. Drugi przetarg planowany jest na 17 września, czyli tydzień wcześniej w stosunku do terminu z rocznego kalendarza przetargów. Zmiana wynika z potencjalnego terminu decyzji kredytowej agencji Fitch, przypadającego na 25 września - zaznaczyło MF.

Jak podało też ministerstwo, w lipcu zadłużenie w skarbowych papierach wartościowych na rynku krajowym wzrosło o 2,6 mld zł. Zaangażowanie banków krajowych, w tym NBP, zwiększyło się o 3,2 mld zł, a krajowych inwestorów pozabankowych zmniejszało się o 0,7 mld zł, przy niemal niezmienionym zaangażowaniu inwestorów zagranicznych.