Ministerstwo Zdrowia: każda przychodnia POZ może zamawiać szczepionki dla dzieci z Ukrainy

Każda przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej może na bieżąco zamawiać szczepionki dla dzieci z Ukrainy – przypomina w poniedziałek Ministerstwo Zdrowie.

"Przypominamy. Każda przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej może na bieżąco zamawiać w najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej szczepionki z kalendarza szczepień obowiązkowych dla dzieci z Ukrainy" - przekazał na Twitterze resort.

"Biorąc pod uwagę stany magazynowe, szczepionki będą wydawane na bieżąco" - zadeklarowało MZ.

Ministerstwo rekomenduje wykonanie szczepień ochronnych od dnia przyjazdu do Polski u dzieci do 19 roku życia, niezaszczepionych przeciwko chorobom zakaźnym, według Indywidualnego Kalendarza Szczepień, ustalonego przez lekarza kwalifikującego do szczepienia na podstawie Programu Szczepień Ochronnych (PSO) na 2022 r.

Za priorytetowe uznano szczepienia: przeciw odrze szczepionką MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce); przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis; wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz przeciw COVID-19 (poza PSO).

Osoby pozostające na terenie Polski ponad trzy miesiące mają obowiązek wykonania szczepień ochronnych lub posiadania potwierdzenia zaszczepienia zgodnie z obowiązującym PSO. MZ informowało też, że w sytuacji braku dokumentacji medycznej szczepień należy traktować dziecko jako nieszczepione i zalecić wykonanie określonych szczepień.

