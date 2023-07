Ministrowie ds. transportu Polski i Niemiec rozmawiali o inwestycjach w infrastrukturę transportową w regionie

Minister Andrzej Adamczyk spotkał się w Berlinie z ministrem transportu Niemiec; rozmowy dotyczyły budowy i finansowania strategicznej infrastruktury transportowej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej - przekazał we wtorek resort infrastruktury.

Spotkanie z ministrem transportu i infrastruktury cyfrowej Niemiec Volkerem Wissingiem odbyło się we wtorek. Jak poinformowano, ministrowie rozmawiali m.in. o możliwościach zwiększenia finansowania inwestycji w strategiczną infrastrukturę transportową podwójnego przeznaczenia (cywilnego i militarnego) w ramach unijnego funduszu CEF "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility).

Według ministra Adamczyka śródokresowy przegląd perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 jest okazją, aby wzmocnić ten instrument finansowy, gdyż ramy finansowe Unii Europejskiej muszą szerzej uwzględniać środki na kluczowe inwestycje transportowe.

"Obecna sytuacja geopolityczna, agresja rosyjska na Ukrainie i nieprzewidywalność sytuacji za szeroko rozumianą wschodnią granicą Unii Europejskiej pokazała niezbicie, że niezbędne są inwestycje w infrastrukturę transportową, która będzie służyła nie tylko celom cywilnym, ale także mobilności wojskowej dla wspólnego europejskiego bezpieczeństwa. Inwestycja w te projekty jest inwestycją we wspólne bezpieczeństwo nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej" - podkreślił cytowany w komunikacie resortu Adamczyk.

Szef MI wskazał na znaczenie połączeń transportowych do i z Ukrainy oraz na osi Północ-Południe Europy, w tym drogowy szlak Via Carpatia, jego przyszły kolejowy komponent Rail Carpatia oraz ważne z perspektywy geostrategicznej korytarze transportowe Via Baltica i Rail Baltica.

"Strategiczne inwestycje powinny mieć zagwarantowany odpowiedni poziom finansowania ze środków Unii Europejskiej. Każde dodatkowe pieniądze na rozwój infrastruktury transportowej podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania w Europie Środkowej to wzmocnienie bezpieczeństwa nie tylko Polski, regionu, ale i całej Unii Europejskiej" - zaznaczył Adamczyk.

Resort podał, że ministrowie omówili także stan toczących się negocjacji na forum Unii Europejskiej w sprawie określenia norm emisji spalin Euro 7. Wprowadzenie tej nowej normy ma na celu zmniejszenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń z transportu drogowego. Projekt rozporządzenia UE w tej sprawie Komisja Europejska opublikowała w lutym br.

"Realizacja celów klimatycznych w transporcie musi uwzględniać możliwości gospodarek poszczególnych państw. Narzucanie przez UE zbyt ambitnych celów klimatycznych może powodować zwiększenie wykluczenia komunikacyjnego" - stwierdził minister Adamczyk.

