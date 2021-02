Ministrowie i prezesi znanych firm na naszej konferencji

Nowe kierunki i najważniejsze trendy kształtujące przyszłość polskiej i europejskiej gospodarki to kluczowe tematy konferencji EEC Trends, poprzedzającej majowy Europejski Kongres Gospodarczy (EEC). Udział w debacie pod patronatem WNP.PL, która odbędzie się w formule online w dniach 17-18 lutego 2021 r., zapowiedzieli przedstawiciele rządu, ludzie biznesu i nauki.

Zielono, cyfrowo, innowacyjnie

Dyskusja na EEC Trends przygotowuje grunt pod Kongres, wskazując priorytety, akcentując to, co najważniejsze. W toku tego wydarzenia wykuwa się ostateczny kształt Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Dzięki takiemu podejściu kształt Kongresu jest pojemny – adekwatny do różnych oczekiwań i potrzeb, aktualny i żywy. EEC Trends potwierdza, że dialog jest wpisany w DNA Europejskiego Kongresu Gospodarczego.EEC Trends jest zestawem dyskusji, rozmów, prezentacji i innych form. Przeniesienie jej do przestrzeni wirtualnej stwarza nowe możliwości – poszerza krąg odbiorców, zapewnia dostęp do treści w czasie rzeczywistym i do ich zarejestrowanej formy – po zakończeniu wydarzeń.W edycji 2021 wyznaczone zostały następujące obszary debaty:Zrównoważony rozwój, ochrona klimatu, cele Zielonego Ładu – w strategiach firm, w sferze technologii, w ofertach biznesowych. Innowacyjne rozwiązania dla zielonej gospodarki. Zielony zwrot i ograniczanie emisji w wybranych sektorach przemysłu gospodarki.Rola przełomowych technologii w przemyśle i gospodarce. Robotyzacja i automatyzacja produkcji. Przyspieszony proces cyfryzacji gospodarki – korzyści, bariery, ryzyka. Zdalna praca, zdalne zarządzanie. Cyberzagrożenia – profilaktyka, edukacja, regulacje.Inwestycje „z wyższej półki” i ich otoczenie: technologie, rynek pracy, koniunktura. Zaawansowana infrastruktura jako wyznacznik jakości życia. Inwestycje w ramach transformacji sektora energii. Finansowanie inwestycji w ramach nowych unijnych narzędzi.Gospodarka oparta na wiedzy jako element konkurencyjności. Finansowanie innowacji. Kreatywność, elastyczność, odporność – biznesowe wyzwania czasu pandemii i odbudowy gospodarki. Innowacje wspierające bezpieczeństwo i zdrowie. Współpraca start-upów i dużych firm przemysłowych.Gospodarka, finanse, rynek pracy w realiach kryzysu związanego z pandemią. Bilans 2020, aktualna sytuacja, prognozy. Europa wobec wyzwań wspólnego wychodzenia z impasu i budowania nowej rzeczywistości. Globalny rynek i wymiana handlowa: dylematy niezależności i szerokiej kooperacji. Mobilność a paliwa, logistyka a handel – trendy i prognozy.Częścią EEC Trends będzie przyznanie wyróżnień– tym, którzy pełnią rolę pionierów – wskazują na polskim rynku tendencje, przecierają szlak, niekiedy idą pod prąd, inicjują innowacyjne działania. Tym, bez których śmiałości rozwój nie byłby możliwy.