Ministrowie, menedżerowie i samorządowcy na Europejskim Kongresie Gospodarczym w internecie

Od 22 czerwca internetowe łączą będą grzać się od dyskusji o gospodarce w okresie pandemii – wystartuje wówczas bowiem druga odsłona EEC Online. W debatach weźmie udział czołówka polskiego świata polityki i biznesu.

Okres lockdownu to potężne tarapaty dla wielu firm – zakaz działalność dla części branż zredukował przychody nieomal do zera, co spowodowało spore kłopoty z płynnością. To z kolei spowodowało spory spadek przychodów do budżetu (nie ma przychodów – nie ma podatków). O tym, jak radzi sobie z tą sytuacją budżet, a jak przedsiębiorcy, będzie mowa w bloku tematycznym „Finanse i restrukturyzacja” (poniedziałek, godz. 13.30), podczas którego wypowiedzą się minister finansów Tadeusz Kościński, Andrzej Głowacki, prezes DGA oraz Anna Maria Pukszto - partner w zespole restrukturyzacji prawa upadłościowego w kancelarii Dentons.Nie tylko biznes mocno ucierpiał na pandemii. Także finanse samorządów – już w ubiegłym roku dalekie od doskonałości – wraz zamrożeniem gospodarki otrzymały potężny cios. O tym, jak przetrwać po takim nokaucie będą rozmawiali m.in. prezydent Płocka Andrzej Nowakowski oraz członek zarządu Zdrojowa Invest Jan Wróblewski. Dyskusja na ten temat rozpocznie się 22 czerwca o 14.30.Koronawirus, wymogi sanitarne zmieniły sposób funkcjonowania wielu firm i całych branż. Tam, gdzie to było możliwe, przedsiębiorcy przeszli na pracę zdalną. To z kolei wywołało zwiększone zainteresowanie technologiami internetowymi i chmurowymi, które – jak wiadomo – są warunkiem czwartej rewolucji przemysłowej. Może zatem pandemia będzie impulsem do rozwoju technologii cloud i dalszej cyfrowej transformacji przemysłu? Odpowiedzi na to pytanie poszukują w bloku tematycznym „Go for cloud, chmura w biznesie, biznes w chmurze” (wtorek 23 czerwca, godz. 9.00) m.in. Paweł Jakubik członek zarządu, Microsoft Polska i Magdalena Chudzikiewicz, członek zarządu Polska Press.Nowa, epidemiczna rzeczywistość może być również impulsem dla rozwoju internetu i sieci szerokopasmowych. 23 czerwca o godz 12.00 na EEC Online porozmawiamy o tym, co w tej sprawie może zrobić administracja, a jak powinien zachować się biznes. W dyskusji będą m.in. uczestniczyli wiceminister cyfryzacji Wanda Buk i Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange.Nieco w tle perturbacji związanej z koronawirusem jesteśmy świadkami kolejnego etapu postępu technologicznego, a mianowicie rewolucji 5G. Jak się do niej przygotować, będą we wtorek o 13.15 rozmawiali m.in. Krzysztof Horodyński, dyrektor w Huawei Polska, i rektor Uczelni Łazarskiego Maciej Rogalski.W kongresowych debatach nie może zabraknąć tematyki bardziej tradycyjnego przemysłu. O tym, jak koronawirus uderzył w bardziej tradycyjne branże, takie jak motoryzacja czy hutnictwo, i co zrobić, by powróciły na ścieżkę wzrostu, będą się zastanawiać m.in. Jerzy Behrnard, prezes Stalprofilu, Andrzej Korpak, dyrektor generalny Opel Manufacturing Poland oraz Adam Krępa, prezes Federal Mogul.Czerwcowy EEC Online odbywa się w szczególnym momencie, kiedy w decydującą fazę wkraczają negocjacje w sprawie kształtu następnej unijnej perspektywy budżetowej. 24 czerwca o 11.15 będzie o tym dyskutowało doborowe grono panelistów z Elisą Ferreira, komisarz UE ds. Spójności oraz Malgorzatą Jarosińską-Jedynak, ministrem funduszy i polityki regionalnej oraz Michałem Popiołkiem, dyrektorem zarządzającym mBanku na czele.Innym niezwiązanym bezpośrednio z koronawirusem tematem, który w następnych dekadach zmieni diametralnie gospodarczą rzeczywistość, jest transformacja przemysłu i gospodarki. Jerzy Buzek, b. szef Parlamentu Europejskiego, Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju oraz Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego podyskutują w środę 23 czerwca o 13.00 jakie mechanizmy sprawiedliwej transformacji powinny się stać integralnym elementem unijnej strategii odbudowy.