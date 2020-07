MK: 8 tys. wniosków złożono od startu programu "Moja woda"

Od startu programu "Moja woda" złożono 8 tys. wniosków o dofinansowanie instalacji przydomowej retencji na łączną kwotę 39,4 milionów złotych - poinformowało w piątek na Twitterze Ministerstwo Klimatu. Program ruszył 1 lipca br.

1 lipca ruszył nabór wniosków w nowym programie promującym retencję wód opadowych na terenach prywatnych posesji. Budżet programu "Moja woda", to 100 mln zł i można w nim zdobyć do 5 tys. zł na instalacje służące wyłapywaniu deszczówki (do 80 proc. kosztów inwestycji).

Wsparcie finansowe z programu "Moja woda" można przeznaczyć na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości. Refundowany jest też: zakup przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej; kupno podziemnych lub nadziemnych zbiorników retencyjnych podziemny lub nadziemny; instalacji rozsączających oraz elementów do nawadniania.

Dofinansowanie przysługuje ponadto w przypadku budowy oczka wodnego.