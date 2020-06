MK: ministrowie klimatu Grupy Wyszehradzkiej o odbudowie gospodarek UE po pandemii

Odbudowa gospodarek UE po pandemii COVID-19 była tematem wideokonferencji ministrów ds. środowiska i klimatu państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii i Rumunii, w której 18 czerwca uczestniczył Michał Kurtyka - podał resort w komunikacie.

Jak relacjonuje MK w komunikacie, Michał Kurtyka w swoim wystąpieniu podczas konferencji zwrócił uwagę, że w obliczu pandemii i spowolnienia gospodarczego należy przeprowadzić dokładną analizę wpływu potencjalnego wzrostu celów UE w zakresie energii i klimatu do 2030 r.

"Nieodpowiedzialne byłoby skoncentrowanie się na zaostrzeniu celów europejskiej polityki klimatycznej teraz, gdy środki do ich osiągnięcia i związane z nimi koszty społeczne pozostają nieprzewidywalne. Zamiast tego powinniśmy skupić się na faktycznym wznowieniu działalności gospodarczej i zachęcać do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Jeśli zrobimy to dobrze, efekty mogą przekroczyć nasze oczekiwania" - zaznaczył Kurtyka, cytowany w komunikacie.

Minister ocenił, że Polska od wielu lat nieustannie zmienia swoją gospodarkę - wprowadzone zostały m.in. duże programy dotacji w zakresie czystego powietrza, termomodernizacji budynków, rozproszonej produkcji energii odnawialnej czy retencji wody.

Wskazał, że epidemia koronawirusa wymaga poszukiwania takich rozwiązań, które pozwolą pobudzić gospodarkę. "Dlatego w tym roku na realizację zielonych inwestycji w Polsce przeznaczonych zostanie około 2 mld euro, a plan wsparcia będzie obejmował w sumie 26 programów, od elektromobilności po modernizację systemów grzewczych" - poinformował swoich odpowiedników z innych państw Grupy.

Z kolei wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński, który również brał udział w spotkaniu, podkreślił, że Polska popiera większość działań zaproponowanych przez Komisję w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, a także ogłoszenie KE dot. ułatwienia ponownego wykorzystania wody.

Ocenił, że rozsądne jest też stworzenie mechanizmów wsparcia na poziomie UE dla produktów wytwarzanych zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, z wykorzystaniem materiałów nadających się do recyklingu.

Jak informował komunikat, kończąc spotkanie Guibourgé-Czetwertyński podziękował czeskiej prezydencji za wysiłki. Zapowiedział też, że "Polska zamierza kontynuować i budować prezydencję w V4 na podstawie dotychczasowych osiągnięć". W opinii wiceministra polityka klimatyczna pozostanie kluczowym wyzwaniem dla UE i jej państw członkowskich, a zatem również jednym z głównych priorytetów polskiej prezydencji.