MK: w programie "Moja woda" złożono wnioski na 60 proc. puli środków

Od startu programu "Moja woda", czyli od 1 lipca br., beneficjenci złożyli wnioski na ponad 60 proc. dostępnej puli środków - wynika z informacji podanej we wtorek przez resort klimatu. Największą popularnością program cieszy się na Śląsku.

Ministerstwo poinformowało na Twitterze, że w programie złożono do tej pory ok. 14 tys. wniosków na dofinansowanie przydomowej instalacji zwiększającej retencję wody. Dodano, że beneficjenci zawnioskowali w nich o ponad 60 mln zł. Oznacza, to że złożono wnioski na ponad 60 proc. dostępnej puli środków. Budżet programu wynosi 100 mln zł.

Resort wskazał, że najwięcej wniosków w programie złożono do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska w Katowicach - ponad 2 tys. Na kolejnych miejscach są Małopolska (ponad 1,6 tys. wniosków) oraz Mazowsze (blisko 1,4 tys. wniosków).

Wsparcie finansowe z programu "Moja woda" można przeznaczyć na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie prywatnej nieruchomości. Refundowany jest też: zakup przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej; kupno podziemnych lub nadziemnych zbiorników retencyjnych; instalacji rozsączających oraz elementów do nawadniania.

Dofinansowanie przysługuje także w przypadku budowy oczka wodnego.