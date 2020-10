MKiDN: Do Funduszu Wsparcia Kultury wpłynęło już 3 tys. wniosków online

Do Funduszu Wsparcia Kultury wpłynęło już 3 tys. wniosków online. "Koniec przyjmowania wniosków do 21 października do godz. 23.59.59" - przypomniało we wtorek na Twitterze Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).

Jak wyjaśniono, wnioski przyjmowane są online na platformie: https://fwk.witkac.pl.

Fundusz Wsparcia Kultury (FWK) to pomoc finansowa ze strony polskiego rządu kierowana do sektora kultury. Jego budżet wynosi 400 mln zł, a do wsparcia uprawnione są samorządowe instytucje artystyczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca.

"Celem FWK jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze kultury. Rekompensata będzie dotyczyła utraconych - z powodu epidemii - przychodów w okresie od 12 marca do 31 grudnia br." - napisano na stronie MKiDN.

Przypomniano, że dla wnioskodawców FWK działa infolinia z numerami: Instytut Muzyki i Tańca: (22) 122 11 82; Instytut Teatralny: (22) 122 11 83. W okresie naboru wniosków infolinia czynna jest w godz. 10-17.