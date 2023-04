MKiDN i NCK przypominają o obchodzonym 2 kwietnia Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowe Centrum Kultury przypominają w sobotę na Twitterze o przypadającym w niedzielę Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci, obchodzonym od 1967 r. 2 kwietnia, w rocznicę urodzin Hansa Christiana Andersena.

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci został ustanowiony i jest obchodzony od 2 kwietnia 1967 r. przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi (IBBY). Wybór daty obchodów nie jest przypadkowy: 2 kwietnia 1805 r. w Odense (Dania) urodził się jeden z najbardziej popularnych na świecie autorów baśni i literatury dla dzieci - Hans Christian Andersen.

Co roku gospodarzem głównych obchodów jest inne państwo. Polska była gospodarzem Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci w 1979 r. Gospodarzem tegorocznego Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci jest grecka Sekcja IBBY.

"Jestem książką / Ty także jesteś książką / Wszyscy jesteśmy książkami / Historia, którą opowiadam, to moja dusza / Każda książka opowiada historię / Gdyby wszystkie książki były takie same, byłoby nudno / Każda z nas jest wyjątkowa / Każdą z nas należy szanować / Czytać bez uprzedzeń / Dać specjalne miejsce w bibliotece / Możesz wyrażać na mój temat swoje zdanie / Możesz podważać to, co mówię albo komentować moje myśli / Możesz postawić mnie na półkę albo zabrać w daleką podróż / Nie proś, aby mnie niszczono i nikomu na to nie pozwalaj" - napisał w tegorocznym przesłaniu grecki pisarz Vagelis Iliopoulos (tł. Katarzyna Ryrych).

Głównym celem Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci jest rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz promocja czytania książek przez najmłodszych.

"Z okazji przypadającego jutro, 2 kwietnia, Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci Wydawnictwo NCK przygotowało rabat 30 proc. na wszystkie książki dla dzieci i młodzieży" - poinformowało w sobotę Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na swoim oficjalnym profilu na Twitterze.

Jak podało na swojej stronie Narodowe Centrum Kultury, do 6 kwietnia sklep NCK w promocyjnych cenach oferuje książki dla młodzieży poświęcone rozwojowi mediów i architekturze dwudziestolecia międzywojennego II Rzeczypospolitej. Są to m.in. poświęcona Józefowi Piłsudskiemu i odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. książka Jacka Inglota "Operacja +Komendant+. Misja w czasie", Heleny Postawki-Lech "Architektura dwudziestolecia" oraz opowiadające o harcerzach broniących Lwowa "Maki na śniegu" Katarzyny Ryrych.

Od czerwca 2001 r. odbywa się odbywa się akcja społeczna "Cała Polska czyta dzieciom". Celem jest uświadomienie społeczeństwa, jak ważne dla dzieci jest poznawanie książek i zachęcenie rodziców do czytania książek dzieciom.

Od kilku lat w akcję promowania czytelnictwa w Polsce, w tym także wśród najmłodszych czytelników, angażuje się MKiDN i NCK.

