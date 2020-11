MKiDN: ludzie kultury będą objęci postojowym i zwolnieniem z ZUS

Objęcie świadczeniem postojowym i zwolnieniem ze składek ZUS branży kultury, w tym freenlancerów, w ramach tzw. ustawy covidowej zapowiedział podczas spotkania Zespołu Antykryzysowego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wicepremier Piotr Gliński.

Objęcie świadczeniem postojowym i zwolnieniem ze składek ZUS branży kultury, w tym freenlancerów, w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zapowiedział podczas spotkania Zespołu Antykryzysowego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wicepremier Piotr Gliński.

W spotkaniu, które odbyło się w piątek, 6 listopada, z inicjatywy ministra kultury, wzięli udział przedstawiciele największych organizacji zrzeszających twórców, artystów i ludzi kultury. Spotkanie odbyło się w związku z wprowadzanymi od 7 listopada ograniczeniami w funkcjonowaniu instytucji kultury. Uczestniczyli w nim m.in. Jacek Dehnel (Unia Literacka), Krzysztof Szuster (ZASP), Jacek Głomb (Unia Polskich Teatrów), Mieczysław Kominek (Związek Kompozytorów Polskich), Joanna Kos-Krauze (Gildia Reżyserów Polskich), Marta Miłoszewska (Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych), Marek Sztark (Forum Kraków), Maksymilian Rogacki (ZZAP) oraz Redbad Klynstra-Komarnicki (Razem dla Kultury).

Cytowany w komunikacie przesłanym PAP po spotkaniu, "minister kultury podkreślił, że obecnie nie mamy do czynienia z pełnym zamknięciem instytucji, które będą mogły prowadzić działalność online, prowadzić próby oraz dokonywać nagrań audiowizualnych - bez udziału publiczności".

W komunikacie przypomniano o postulatach zgłaszanych w ostatnich tygodniach przez środowiska twórcze, takich jak świadczenie postojowe i zwolnienie freelancerów ze składek ZUS. Jak podano, obecnie są one w trakcie realizacji. "Minister kultury przypomniał też, że od 4 listopada ponownie przyznawane są zapomogi socjalne. Fundusz socjalny MKiDN z niespełna 450 tys. został dotychczas zwiększony do 20 mln zł (wypłacono ok. 10 000 zapomóg), a 4 listopada weszły w życie przepisy, na mocy których kolejne środki z budżetu państwa w wysokości 25 mln zł będą mogły trafić do artystów w trudnej sytuacji finansowej. Minister kultury zapowiedział m.in. przyspieszenie i usprawnienie przepływu środków pomocowych" - poinformowano.

Jak podano, "w listopadzie także instytucje kultury otrzymają środki z Funduszu Wsparcia Kultury, programu w ramach którego 400 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 może zostać przeznaczone m.in. na rekompensaty finansowe poniesionej straty, dla twórców - wykonawców, podwykonawców zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych".

"Obok postojowego oraz zwolnienia z ZUS, szereg innych postulatów środowisk twórczych, jak zmiana zakresu obowiązywania tzw. art. 15 l odnoszącego się do poboru tantiem przez organizacje zbiorowego zarządu, implementacji unijnej dyrektywy o prawie autorskim na rynku cyfrowym, czy pakiet postulatów dotyczących opracowywanego w MKiDN projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, jest w zaawansowanej fazie realizacji" - czytamy w komunikacie.

Ustawa powinna zostać wpisana do rządowego wykazu prac legislacyjnych w IV kwartale. "Jeśli chodzi o dyrektywę - czekamy na wytyczne Komisji Europejskiej, które wydane na przełomie grudnia i stycznia" - głosi komunikat. Jeśli chodzi o mechanizmy wsparcia psychologicznego i pomocy prawnej - takie rozwiązania są już dostępne w praktyce instytucji kultury - m.in. Instytut Muzyki i Tańca prowadzi taką działalność od 2017 w ramach programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy. Instytut Teatralny zapowiada stworzenie podobnego mechanizmu adresowanego do ludzi teatru.