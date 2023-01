MKiDN oraz samorząd województwa wielkopolskiego wspólnie wybudują Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu

Resort kultury i samorząd woj. wielkopolskiego przystąpią do niezwłocznego przygotowania umowy współprowadzenia Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, co umożliwi ministerstwu zaangażowanie się w budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu - podało MKiDN.

Od początku stycznia to samorządowi regionu, a nie Poznaniowi podlega Wielkopolskie Muzeum Niepodległości (WMN). Oddziałem tej instytucji jest Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Miasta nie było stać na sfinansowanie budowy nowej siedziby placówki, dlatego samorządy zdecydowały o wzajemnym przekazaniu instytucji kultury. Nowa siedziba muzeum powstanie u stóp Wzgórza Św. Wojciecha w Poznaniu. Według obecnych szacunków inwestycja będzie kosztować przeszło 370 mln zł. Władze wielkopolskiego samorządu chcą rozpocząć budowę jeszcze w 2023 r.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) oraz biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW) poinformowały w poniedziałek, że resort wspólnie z samorządem regionu wybudują Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

"Podczas poniedziałkowego spotkania z Markiem Woźniakiem, marszałkiem województwa wielkopolskiego, w siedzibie MKiDN wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński zadeklarował gotowość do podjęcia współpracy i podtrzymał deklarację finansowania przez budżet państwa 60 proc. wartości inwestycji szacowanej na poziomie 370 mln zł" - podał resort kultury.

W poniedziałkowych komunikatach ministerstwa kultury i UMWW zaznaczono, że MKiDN oraz samorząd regionu "przystąpią do niezwłocznego przygotowania umowy współprowadzenia Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, którego oddziałem ma być Muzeum Powstania Wielkopolskiego".

"Wniosek w tej sprawie marszałek Woźniak przekazał podczas spotkania z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. Współprowadzenie umożliwi ministerstwu zaangażowanie w inwestycję, której realizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku" - podano w informacjach prasowych.

Pod koniec grudnia i na początku stycznia wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podtrzymał deklarację współfinansowania przygotowywanej właśnie inwestycji. Przyznał wówczas, że trudno powiedzieć, jaka będzie wysokość rządowego wsparcia. Gliński podkreślił też, że to władze samorządowe odpowiadają za opóźnienia w sprawie budowy w Poznaniu nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

"Kiedy tylko marszałek zostanie właścicielem instytucji, może wystąpić do MKiDN z wnioskiem o współprowadzenie inwestycji" - powiedział w grudniu PAP wicepremier Gliński. Przypomniał, że aby MKiDN mogło - zgodnie z prawem - przekazać pieniądze na budowę, potrzebne jest podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy o współprowadzeniu.

W grudniu ub. roku poznańscy politycy PiS zaapelowali o jak najszybsze rozpoczęcie budowy nowej siedziby muzeum.

Marszałek Marek Woźniak (PO) informował wówczas, że formalne działania dotyczące wymiany instytucji między samorządami zaczęły się 28 lutego, kiedy to Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął stanowisko akceptujące ten pomysł. Podobne stanowisko Rada Miasta Poznania podjęła 8 marca. Woźniak dodał, że procedura towarzysząca przekazaniu wymagała przedstawienia odpowiednich programów działania instytucji oraz przyjęcia budżetów tych jednostek potwierdzonych przyjęciem w grudniu budżetów zarówno samorządu regionu jak i miasta.

Zaznaczył, że natychmiast po wyrażeniu stanowisk sejmiku i rady miasta akceptujących wymianę wysłał stosowne pismo do wicepremiera Piotra Glińskiego, informując go o podjętych uchwałach.

"Wobec braku odzewu na próby umówienia spotkania wystosowałem pismo z prośbą o wyznaczenie wizyty, w biurze pana ministra (…) to pismo z datą 9 marca zostało wysłane do pana ministra i do dzisiaj na to pismo nie było żadnej reakcji. Mówię to dlatego, że zarzucano, że nie podejmujemy dialogu z ministerstwem, pomimo że ministerstwo jest gotowe przekazać środki finansowe" - powiedział w grudniu Marek Woźniak.

Pod koniec grudnia marszałek Woźniak zaznaczył w rozmowie z PAP, że w sprawie budowy nowej siedziby muzeum samorząd regionu "niezwłocznie" przystąpi do przygotowania procesu inwestycyjnego, czyli m.in. ogłoszenia przetargu na realizację. "Nastąpi to tak szybko, jak to będzie możliwe z powodów formalnych i organizacyjnych" - zapewnił.

Celem budowy nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 będzie rozpowszechnianie wiedzy o wydarzeniu i upamiętnienie jego uczestników. Główną osią narracji tworzonej placówki będzie powstanie wielkopolskie, jednak ekspozycja stała, obok historii samego zrywu, będzie prezentować wcześniejsze doświadczenia Wielkopolan oraz późniejsze wydarzenia, które można uznać za skutki wielkopolskiej insurekcji.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 r. Ich ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.

