MKiDN: twórcy mogą ustalić z producentem prawo do udziału w zyskach z eksploatacji filmów lub seriali na platformach VOD

Twórcy seriali lub filmów mogą ustalić z producentem prawo do udziału w zyskach z eksploatacji filmów lub seriali na platformach VOD - mówi PAP Anna Turowska, rzecznik prasowy i zastępca dyrektora Centrum Informacyjnego MKiDN. Podkreśla, że brak tantiem dla twórców i artystów nie jest wynikiem braku implementacji dyrektywy UE.

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiały się informacje, że zarówno aktorzy, jak i filmowcy z Polski nie otrzymują tantiem z tytułu udostępniania filmów i seriali na platformach streamingowych z powodu braku implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym.

Zastępca dyrektora CI MKiDN odnosząc się do tych informacji, powiedziała PAP, że "brak tantiem dla twórców i artystów za eksploatację ich filmów w internecie nie jest wynikiem braku implementacji dyrektywy, ponieważ dyrektywa tego nie wymaga". "Dyrektywa daje natomiast możliwość wprowadzenia takich tantiem jako jednego ze sposobów jej transpozycji. Przygotowany w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt ustawy wdrażającej dyrektywę przewiduje prawo do tantiem dla twórców i artystów za eksploatację ich filmów w internecie i jest to rozwiązanie unikalne. W Unii Europejskiej podobne rozwiązania wprowadziło zaledwie kilka krajów" - zaznaczyła.

Dopytywana, czy twórcy seriali lub filmów mogą ustalić z producentem prawo do udziału w zyskach z eksploatacji filmów lub seriali na platformach VOD, odpowiedziała: "Wedle obowiązujących przepisów twórcy seriali lub filmów mogą ustalić z producentem - w regulującej ich wynagrodzenie umowie - prawo do udziału w zyskach z eksploatacji filmów lub seriali na platformach VOD". "Na gruncie obowiązującego prawa kwestia ta nie budzi wątpliwości" - zwróciła uwagę.

Poinformowała, że "prace nad implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym są bardzo zaawansowane".

"Zostały już zakończone konsultacje publiczne projektu i pierwsza tura uzgodnień międzyresortowych. Opublikowano projekt uwzględniający wyniki tych konsultacji i uzgodnień. Projekt został skierowany do ponownych uzgodnień międzyresortowych w celu jego ostatecznej akceptacji" - przekazała Anna Turowska.

