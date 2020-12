MKiDN: Zbigniew Domagalski powołany na dyrektora Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński powołał Zbigniewa Domagalskiego na stanowisko dyrektora Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych - poinformował we wtorek resort kultury. Pięcioletnia kadencja nowego dyrektora rozpocznie się 1 stycznia 2021 r.

Jak podało MKiDN na swojej stronie internetowej, Zbigniew Domagalski jest członkiem Stowarzyszenia filmowców Polskich i Polskiej Akademii Filmowej, wykładowcą Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Studiów Podyplomowych Dla Producentów Filmowych i Telewizyjnych na Uczelni Łazarskiego, gościnne prowadzi zajęcia w Szkole Wajdy.

W komunikacie przypomniano, że nowo powołany dyrektor WFDiF to także "producent i kierownik produkcji kilkudziesięciu filmów dokumentalnych i fabularnych, współzałożyciel i współwłaściciel działającego od 1988 r. Studia Filmowego Kalejdoskop". "Ważniejsze produkcje fabularne to zrealizowane z Pandora Film z Kolonii +Nadzieja+ w reżyserii Stanisława Muchy, +Hel+ w reżyserii Kingi Dębskiej, zrealizowany w koprodukcji z In Film Praga, +Śluby panieńskie+ w reżyserii Filipa Bajona, z wynikiem w kinach ponad 1 mln widzów" - napisano.

Dodano, że filmy wyprodukowane w Studio Kalejdoskop "były wielokrotnie nagradzane prestiżowymi nagrodami". "Obraz Marcela Łozińskiego +89 mm od Europy+ otrzymał nominację do Oscara. Pełnometrażowe kino dokumentalne to m.in. +Mów mi Marianna+ w reżyserii Karoliny Bielawskiej i +Aktorka+ w reżyserii Kingi Dębskiej i Marii Konwickiej. Zbigniew Domagalski jest także producentem wielokrotnie nagradzanego filmu fabularnego +Moje córki krowy+ w reżyserii Kingi Dębskiej (750 tys. widzów) oraz jej kolejnego filmu +Zabawa Zabawa+ (450 tys. widzów)" - wspomniano.

Resort kultury podkreślił, że Zbigniew Domagalski "przez wiele lat był związany z WFDiF, gdzie zajmował się dystrybucją polskich filmów fabularnych oraz kierował produkcją ponad 100 filmów dokumentalnych, muzycznych, widowisk i programów telewizyjnych". "Współpracował ze Studiami Filmowymi +WIR+ i +Kronika+. Kierował produkcją filmów realizowanych za granicą oraz teatrów telewizji. Wieloletni ekspert oceniający projekty, najpierw w Agencji Produkcji Filmowej, a obecnie w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej (obecnie ekspert ekonomiczny)" - czytamy.

W maju w wieku 75 lat zmarł Włodzimierz Niderhaus, wieloletni dyrektor WFDiF, inicjator i producent wielu filmów, m.in. "Excentryków, czyli po słonecznej stronie ulicy", "Generała Nila" i "Córek dancingu". Po jego śmierci funkcję p.o. dyrektora WFDiF pełnił Maciej Stanecki.