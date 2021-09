MKiŚ: 1 października ruszy nowa odsłona programu Agroenergia dla rolników

Od 1 października ruszy nowa odsłona programu Agroenergia, w ramach której rolnicy będą mogli otrzymać dotacje i pożyczki m.in. do instalacji paneli fotowoltaicznych w gospodarstwie - poinformował we wtorek minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Dodał, że budżet programu to 200 mln zł.

Szef MKiŚ na wtorkowej konferencji prasowej poinformował, że 1 października ruszy nowy nabór wniosków w ramach programu Agroenergia. Tym razem rolnicy będą mogli otrzymać dotacje i pożyczki do instalacji paneli fotowoltaicznych, małych wiatraków, pomp ciepła i magazynów energii.

Kurtyka wyjaśnił, że wsparcie, które oferować będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, będzie skierowane do małych i średnich przedsiębiorców rolnych.

Dodał, że w ramach drugiej części programu rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie finansowe do instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy od 10 do 50 kW. Maksymalna dotacja wyniesie 25 tys. zł, a budżet programu to 200 mln zł.

Wiceszef NFOŚiGW Artur Michalski podkreślił, że nowa odsłona programu Agroenergia ma wesprzeć środowiskowe i ekologiczne walory polskiej wsi o produkcję zielonej energii. Wyjaśnił, że dotacja do 25 tys. zł będzie mogła być uzupełniona o niskooprocentowaną pożyczkę z wojewódzkiego funduszu w wysokości 10 tys. zł, jeśli inwestycja będzie miała wiele komponentów, tzn. łączyć będzie panele PV, pompy ciepła i magazyny energii.

