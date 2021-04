MKiŚ: atom i wodór tematami spotkania wiceministrów z Polski i Korei Południowej

Polskie plany budowy elektrowni jądrowych oraz rozwój technologii wodorowych były głównymi tematami spotkania wiceministra klimatu i środowiska Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego z Youngjoon Joo, wiceministrem handlu, przemysłu i energii Korei Południowej.

Jak poinformowało w środę ministerstwo klimatu, w czasie wtorkowej rozmowy wiceminister Guibourgé-Czetwertyński podkreślił, że Polska szuka partnera, który będzie zaangażowany w projekt budowy elektrowni jądrowych w naszym kraju na jego wszystkich etapach.

Resort przypomniał, że Korea Południowa zadeklarowała chęć udziału w polskim programie jądrowym poprzez państwowy koncern KHNP.

Jak wskazał Guibourgé-Czetwertyński, zgodnie z rządowymi dokumentami, Polska dąży do oparcia całego Programu energetyki jądrowej na jednej wybranej technologii reaktora.

"Od potencjalnego partnera chcemy uzyskać kompleksową ofertę obejmującą dostarczenie technologii, finansowanie oraz przyjęcie współodpowiedzialności za cały projekt. Oczekujemy stabilnego i długoterminowego partnerstwa w całym cyklu życia elektrowni jądrowej" - zaznaczył Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Tematem rozmowy był też rozwój technologii wodorowej. Jak zauważył wiceminister klimatu, Polska dąży do tego, by produkować wodór, dystrybuować go w sposób efektywny i bezpieczny oraz stworzyć stabilne otoczenie regulacyjne. "Wodór pomoże nam osiągnąć nie tylko neutralność klimatyczną, ale także utrzymać konkurencyjność polskiej gospodarki" - zaznaczył Guibourgé-Czetwertyński.

Jak podało MKiŚ, przedstawiciele rządów Polski i Korei Południowej zadeklarowali chęć kontynuacji w najbliższej przyszłości rozmów ws. energetyki jądrowej, wodoru oraz elektromobilności.

