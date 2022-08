MKiŚ: będzie korekta ws. wielkości sklepów odbierających opakowania od klientów

Należy spodziewać się korekty przepisów w zakresie granicznej wielkości powierzchni jednostek handlowych, które będą musiały uczestniczyć w systemie kaucyjnym - przekazał PAP resort klimatu i środowiska. Dodano, że nie planuje się wyłączenia jednorazowych szklanych butelek z kaucji.

PAP skierowała pytania do Ministerstwa Klimatu i Środowiska ws. przygotowywanej ustawy mającej wdrożyć w Polsce system kaucyjny. Agencja zapytała m.in. na jakim etapie są obecnie prace nad projektem w tej sprawie.

Resort przekazał, że projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach (ma wprowadzić system kaucyjny - PAP) jest po konsultacjach publicznych. "Obecnie uzgadniane są stanowiska z resortami, które zgłosiły uwagi w ramach uzgodnień międzyresortowych" - poinformowano.

W czerwcu wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba informował na posiedzeniu sejmowej komisji środowiska, że projekt powinien nie później niż do wczesnej jesieni znaleźć się w Sejmie.

Ministerstwo poinformowało ponadto, że na obecnym etapie prac nad projektem nie są planowane zmiany dotyczące wyłączeń z systemu kaucyjnego jednorazowych opakowań szklanych. Podmioty zrzeszone w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Polskiej Izby Handlu oraz w Związku Pracodawców Polskie Szkło zaapelowały o wyłączenie tej frakcji z systemu. Argumentowały, że nakładanie obowiązku zbiórki jednorazowych szklanych butelek na sklepy, związane z tym wyzwania organizacyjne, logistyczne i finansowe, będą niewspółmierne do możliwych do osiągnięcia efektów. Podniesie to też koszty. Branża zwraca również uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem i ograniczoną przestrzenią w związku ze składowaniem szklanych opakowań.

PAP zapytała również resort o możliwość zwiększenia powierzchni sklepów, które będą zobowiązane do uczestnictwa w systemie kaucyjnym. Zgodnie z projektowanymi przepisami do odbierania opakowań objętych systemem kaucyjnym i zwrotu kaucji byłyby zobowiązane sklepy o powierzchni powyżej 100 metrów kwadratowych. Mniejsze placówki będą mogły do systemu dołączyć się dobrowolnie. Wszystkie punkty sprzedaży będą musiały jednak pobierać kaucję. Branża handlowa postulowała o zwiększenie powierzchni sklepów, które obligatoryjnie weszłyby do sytemu.

Ministerstwo w odpowiedzi przekazało, że "opracowany po etapie konsultacji publicznych projekt ustawy będzie uwzględniał uwagi także i w tym zakresie". "Należy zatem spodziewać się korekty proponowanych przepisów w zakresie granicznej wielkości powierzchni jednostek handlowych, które będą musiały uczestniczyć w systemie kaucyjnym" - poinformowano.

Zgodnie z zapowiedziami system kaucyjny ma objąć jednorazowe i wielorazowe butelki szklane o pojemności do 1,5 litra, butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów oraz puszki aluminiowe do 1 litra. Pierwszy projekt zakładał objęcie kaucją butelek jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego na napoje o pojemności do 3 l oraz butelki szklane wielokrotnego użytku na napoje o pojemności do 1,5 l.

Podkreślono, że system kaucyjny ma obowiązywać w całym kraju i być wygodny dla konsumenta. Ma być bezparagonowy, co oznaczać będzie, że zwracając puszkę czy butelkę nie trzeba będzie okazać dowodu zakupu.

Wysokość kaucji ma zostać określona w rozporządzeniu do ustawy.

System kaucyjny nie zacznie obowiązywać od razu, czyli od momentu wejścia nowych przepisów w życie. Ustawa ma zacząć obowiązywać w 2023 roku i będzie miała długie vacatio legis. Okres przejściowy na stworzenie systemu ma trwać minimum dwa lata - informował Ozdoba.

