MKiŚ: decyzje szczytu klimatycznego uwzględniają pojęcie sprawiedliwej transformacji

Sukcesem, jaki odnieśliśmy na szczycie klimatycznym w Glasgow, jest uwzględnienie pojęcia sprawiedliwej transformacji w kontekście polityki klimatycznej, co znalazło odzwierciedlenie w decyzjach tam podjętych - powiedział w środę w Sejmie Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister MKiŚ.

Adam Guibourgé-Czetwertyński odpowiadał w środę w Sejmie na pytania posłów dotyczące stanowiska Polski na szczycie klimatycznym w Glasgow.

Jak wskazał, z polskiego punktu widzenia bardzo istotne jest dokończenie prac nad zasadami wdrażania porozumienia paryskiego.

"W Katowicach udało się uzgodnić ogromną większość przepisów wykonawczych dla porozumienia paryskiego, ale jednego rozdziału dotyczącego rynków międzynarodowych nie udało się zamknąć w Katowicach ani na następnym COP w Madrycie, ale udało się zamknąć w Glasgow. Udało się równocześnie uzgodnić tabele, formaty raportowania dla wszystkich stron, które zapewnią przejrzystość i porównywalność działań na poziomie globalnym" - powiedział.

W jego ocenie, "niesamowitym sukcesem" jest też dla Polski "uwzględnienie pojęcia sprawiedliwej transformacji w kontekście polityki klimatycznej i rosnąca świadomość, że polityka klimatyczna musi być prowadzona w taki sposób, który nie wygeneruje dodatkowych obciążeń dla społeczeństwa, w szczególności dla najuboższych gospodarstw domowych czy regionów najbardziej uzależnionych od wydobycia paliw kopalnych".

"Takie słowa pojawiają się właśnie w decyzjach, które zostały podjęte w Glasgow, że ta transformacja musi się dokonać w sposób sprawiedliwy, to znaczy w sposób odpowiedzialny, planowany, który uwzględni konieczność zastąpienia istniejących mocy wysokoemisyjnych nowymi zeroemisyjnymi rozwiązaniami i przeprowadzenie tej transformacji w taki sposób, żeby zapewnić także dla tych regionów węglowych dalsze perspektywy wzrostu i dobre miejsca pracy w tych nowych sektorach gospodarki, które będą się rozwijać" - podkreślił wiceminister klimatu i środowiska.

Jak zapewnił, energetyka w Polsce będzie rozwijana w kierunku zeroemisyjności m.in. poprzez rozwój energetyki atomowej. "To są wieloletnie procesy, to się nie może wydarzyć tak od razu. W międzyczasie musimy ograniczać emisje" - zaznaczył, wskazując, że chodzi m.in. o metody naturalne jak pochłanianie CO2 przez lasy oraz metody techniczne, jak wychwytywanie CO2 i składowanie go w magazynach podziemnych.

W sobotę, po dwóch tygodniach szczytu klimatycznego ONZ w Glasgow (COP26), przedstawiciele niemal 200 państw zaakceptowali z poprawkami porozumienie końcowe. W konkluzji dokumentu końcowego po raz pierwszy zawarto zobowiązanie państw dotyczące odejścia od paliw kopalnych, w tym węgla. Również Polska przystąpiła do porozumienia krajów zobowiązujących się do stopniowego wycofania się z energii węglowej. W przypadku największych gospodarek (major economies) ma to nastąpić w latach 2030 lub tak szybko, jak to będzie możliwe po tej dacie, a w przypadku pozostałych (rest of the world) - w latach 2040 lub tak szybko, jak to będzie możliwe po tej dacie.

Jak wyjaśniało potem ministerstwo klimatu, Polska znalazła się w drugiej grupie krajów (rest of the world) deklarujących odejście od węgla w latach 40., a przystąpienie do deklaracji jest potwierdzeniem umowy społecznej ws. transformacji Śląska, gdzie jest mowa o odejściu od węgla kamiennego do 2049 r.

Szczyty klimatyczne ONZ, tzw. COP (Conference of the Parties), to doroczne globalne spotkania, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Tegoroczna konferencja odbywała się w Glasgow w Wielkiej Brytanii od 31 października do 12 listopada.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl