MKiŚ: do 2023 r. powstanie nowoczesna hala przeznaczona do przechowywania próbek geologicznych

Do 2023 r. powstanie nowoczesna hala przeznaczona do przechowywania próbek geologicznych w Leszczach k. Kłodawy - poinformowało we wtorek w komunikacie ministerstwo klimatu i środowiska. Inwestycja finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak czytamy w komunikacie, realizacja budowy Centralnego Magazynu Próbek Geologicznych w Leszczach będzie zwieńczeniem procesu centralizacji archiwów próbek geologicznych. Obecnie próbki geologiczne, głównie w postaci rdzeni wiertniczych, składowane są w 11 lokalizacjach na terenie całego kraju.

Zgromadzenie całego zasobu w jednym miejscu ułatwi dostęp do informacji geologicznej. Warunki przechowywania rdzeni wiertniczych w nowych pomieszczeniach zagwarantują zachowanie materiału badawczego w nienaruszonym stanie jeszcze przez bardzo długi czas - wskazał resort.

Jak zaznaczył cytowany w komunikacie minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, jedną z podstaw stabilnego wzrostu gospodarczego kraju jest dostęp do surowców mineralnych. "Możliwy jest on tylko dzięki rzetelnej i obiektywnej wiedzy, którą czerpiemy między innymi z informacji geologicznej. To cenne, potrzebne źródło informacji wykorzystywane jest przy podejmowaniu decyzji gospodarczych" - podkreślił.

Resort podał, że każdego roku geolodzy badają rdzenie wiertnicze z kilkudziesięciu tysięcy skrzynek. Najstarsze rdzenie wiertnicze, które są zgromadzone w archiwach Państwowego Instytutu Geologicznego, pochodzą z otworów odwierconych jeszcze przed II wojną światową.

Łącznie, w ciągu stulecia Instytut zgromadził prawie 900 tysięcy metrów bieżących rdzeni z 5 611 otworów wiertniczych. Najwięcej, bo prawie 207 tysięcy metrów bieżących rdzeni, znajduje się w archiwum w miejscowości Leszcze koło Kłodawy, gdzie powstaje nowy obiekt. Docelowo na powierzchni 7 500 mkw zostanie zmagazynowanych około 1 miliona metrów bieżących rdzeni wiertniczych. W budynku zaprojektowano także nowoczesne pomieszczenia laboratoryjne oraz salą konferencyjną. Wszystkie obiekty spełniają standardy przewidziane dla tego typu inwestycji na świecie - czytamy.

Według ministerstwa klimatu, otwarcie obiektu, którego realizacja finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest przewidziane w 2023 r.