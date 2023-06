MKiŚ: do 30 czerwca prekonsultacje aktualizacji m.in. PEP2040

Do 30 czerwca potrwają prekonsultacje aktualizacji Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK) oraz Polityki energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040) - poinformował w poniedziałek resort klimatu i środowiska.

Ministerstwo podkreśliło w poniedziałkowym komunikacie, że zaprasza do wzięcia udziału w procesie zbierania opinii dotyczących krajowej wizji niskoemisyjnej transformacji energetycznej w kontekście wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności energetycznej, a także kształtowania wkładu Polski w unijne cele klimatyczno-energetyczne do 2030 roku. Wyjaśniono, że chodzi o prekonsultacje mające na celu przygotowanie projektów aktualizacji krajowych dokumentów strategicznych dotyczących sektora energii, w tym Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK) oraz Polityki energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040).

"Celem tych konsultacji jest również ustalenie szans, wyzwań oraz niezbędnych działań, narzędzi i środków niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju sektora energii" - dodano.

Resort przekazał, że prekonsultacje potrwają do 30 czerwca 2023 roku i stanowią dodatkowy etap zbierania opinii. "Projektowane dokumenty strategiczne będą poddane pełnym konsultacjom publicznym i uzgodnieniom w późniejszym okresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa" - przekazano.

Ministerstwo poinformowało, że udostępniło prekonsultacyjny scenariusz prognostyczny dla sektora wytwarzania energii elektrycznej. "Ten scenariusz odzwierciedla obecne trendy i stanowi punkt wyjścia do dalszych prac nad kompleksową aktualizacją strategii energetycznej, która obejmować będzie wszystkie sektory gospodarki" - dodano.

Uwagi można zgłaszać za pomocą specjalnego formularza. Jeśli konieczne jest przekazanie dokumentów w innym formacie (np. opinii opatrzonych podpisem elektronicznym, analiz, raportów, danych itp.) mogą one zostać również przesłane na adres mailowy: kpeik@klimat.gov.pl.

