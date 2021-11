MKiŚ: KE zgodziła się na wydłużenie systemu aukcyjnego dla OZE do końca grudnia 2027 r.

Komisja Europejska zgodziła się na wydłużenie systemu aukcyjnego dla OZE do 31 grudnia 2027 roku - przekazał we wtorek resort klimatu i środowiska. Dodano, że maksymalne wsparcie państwa w trakcie trwania programu może wynieść blisko 43,85 mld zł.

Ministerstwo wyjaśniło, że decyzja KE zostanie wkrótce opublikowana pod numerem SA.64713. "Będzie ona stanowić podstawę do przedłużenia funkcjonowania niniejszego programu na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2027 roku. Decyzja została wydana w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw" - wskazano.

Według cytowanego przez resort wiceministra Ireneusza Zyski decyzja KE to doskonała informacja dla wszystkich wytwórców OZE, jak i dla Polski. "Aukcje są ważnym narzędziem wspierającym rozwój odnawialnych źródeł energii w naszym kraju. Decyzja Komisji Europejskiej umożliwia zachowanie ciągłości głównego polskiego systemu wsparcia dla wytwórców OZE w zgodzie z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, co jest kluczowe dla zapewnienia warunków do bezpiecznego i przewidywalnego rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce" - zaznaczył.

Ministerstwo dodało, że zgodnie z wstępnymi szacunkami, przedłużenie systemu aukcyjnego umożliwi powstanie ok. 9 GW nowych mocy w technologiach wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych. Maksymalna wartość wsparcia państwa w całym okresie trwania programu może wynieść do 43,85 mld złotych.

