MKiŚ: kolejne rozmowy ws. Turowa - w przyszłym tygodniu

W przyszłym tygodniu będą kontynuowane rozmowy eksperckie, a następnie negocjacje na szczeblu politycznym ws. kopalni Turów - poinformował w piątek resort klimatu i środowiska. Negocjacje z Czechami ws. wypracowania umowy międzyrządowej w tej sprawie trwają już od czerwca.

Resort przekazał w komunikacie, że w piątek odbyła się kolejna tura rozmów polsko-czeskich ws. kopalni węgla brunatnego w Turowie. "Strony kontynuowały prace nad zapisami umowy. Omawiano kwestie techniczne i prawne" - poinformowano.

Ministerstwo dodało, że rozmowy ws. Turowa będą kontynuowane również w przyszłym tygodniu. "W przyszłym tygodniu kontynuowane będą rozmowy eksperckie, a następnie negocjacje na szczeblu politycznym" - wyjaśniono.

Bezpośrednie negocjacje ze stroną czeską ws. wypracowania kompromisu i powstania umowy międzyrządowej trwają od czerwca br. Celem umowy jest określenie warunków, na jakich Czechy wycofają z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na działalność kopalni w Turowie.

W lutym czeskie władze skierowały sprawę związaną z kopalnią Turów do TSUE. Ich zdaniem rozbudowa polskiej kopalni zagraża m.in. dostępowi do wody w regionie Liberca. W maju unijny sąd, w ramach środka zapobiegawczego, nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni do czasu wydania wyroku. Decyzję TSUE premier Mateusz Morawiecki określił jako bezprecedensową i sprzeczną z podstawowymi zasadami funkcjonowania UE. Polski rząd jednocześnie rozpoczął negocjacje ze stroną czeską.

25 maja Morawiecki, po rozmowach z premierem Czech Andrejem Babiszem w Brukseli w czasie szczytu UE, informował, że obie strony są bliskie porozumienia, w wyniku którego Republika Czeska zgodziła się wycofać wniosek z TSUE. Z kolei Babisz zapowiedział wówczas, że rząd czeski nie wycofa skargi z TSUE, dopóki nie zostanie podpisana umowa z Polską. Później poinformowano, że rząd Czech będzie wnioskować o 5 mln euro kary za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przez Polskę postanowienia TSUE. Dwa dni później Komisja Europejska zdecydowała o dołączeniu jako strona do pozwu Czech przeciwko Polsce.

