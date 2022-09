MKiŚ: Koło Gospodyń Wiejskich we Frydmanie laureatem konkursu „W moim domu nic się nie marnuje”

Koło Gospodyń Wiejskich we Frydmanie zostało laureatem konkursu „W moim domu nic się nie marnuje” - poinformowało w piątek Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Konkurs, do którego zgłosiło się 230 Kół, jest częścią kampanii „Nasz klimat”.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało w piątek w komunikacie, że w ramach kampanii "Nasz klimat" zaprosiło Koła Gospodyń Wiejskich z całego kraju do udziału konkursie "W moim domu nic się nie marnuje". 230 Kół przesłało 401 zgłoszeń, w których podzieliło się swoimi ekopraktykami.

Resort wskazał, że laureatem konkursu zostało Koło Gospodyń Wiejskich we Frydmanie za ekopraktykę "Frydmańsko Wyciyracka".

Jak dodano w komunikacie, głównym celem konkursu była promocja zachowań ekologicznych w gospodarstwach domowych. Wśród najczęściej wymienianych były te związane z oszczędzaniem wody lub niemarnowaniem żywności.

Uczestnicy opisywali m.in. swoje przydomowe zbiorniki na deszczówkę, sposoby wykorzystania wody, np. po myciu warzyw lub owoców, a także chętnie dzielili się przepisami na spożytkowanie kuchennych resztek, np. w formie nawozów do roślin - wyjaśniono.

Zaznaczono, że komisja konkursowa oceniała nie tylko zgodność treści pracy z tematyką konkursu, ale także oryginalność ekopraktyki, jej pozytywny wpływ na klimat, użyteczność i łatwość powszechnego zastosowania, a także kreatywność i innowacyjność.

MKiŚ poinformowało, że zwycięzcą konkursu zostało KGW Frydman "Frydmańsko Wyciyracka" - gospodynie zostały nagrodzone za pomysł, żeby zniszczone koszule i inne materiały ciąć na paski i zwijać w kłębki. Wieczorami gospodynie "heklują" rozmaite, wymyślne wzory "wyciyracek". Gotowe chodniki układają przed izbą do wycierania butów. Co ładniejsze, trafiają do pomieszczeń mieszkalnych, tym samym dekorując podłogi - poinformowano.

Drugie miejsce zajęło KGW Błażejewo "Zero waste" za pomysł ograniczania ilości wyrzucanych resztek. "W ciekawy sposób (gospodynie - PAP) przedstawiły sprawdzone sposoby na niemarnowanie żywności i wykorzystywanie resztek z kuchni, m.in. przez: oddawanie nadmiaru żywności do jadłodzielni, przygotowywanie nawozu ze skórek banana, proponowanie posiłków przygotowywanych z resztek" - wyjaśniono.

Podium zamknęło KGW Dąbrówka za "Miętowe woreczki". Tu pomysł polega na tym, że gospodynie odzyskują raz już wykorzystane materiały. "Do uszytych woreczków wkładają miętowy susz. Często, aby woreczki były jeszcze bardziej skuteczne, dodają do miętowego suszu suszoną lawendę, suszoną ostrą paprykę czy suszone skórki z pomarańczy lub mandarynki. Tak przygotowany produkt zawiązują sznureczkiem i dodają do niego opis na ciemnym papierze z makulatury. Takie woreczki umieszczają nie tylko w szafach z odzieżą, ale również w kuchennych szafkach z artykułami spożywczymi" - wskazano.

Resort podał, że w ramach konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody. Laureaci, którzy zajęli pierwszy trzy miejsca, zdobyli dla swoich Kół środki finansowe, które mogą przeznaczyć na wsparcie lub rozwój dalszej ekodziałalności - np. na sfinansowanie ciekawych prelekcji ze specjalistami od rozwiązań proekologicznych lub warsztatów zero-waste. Dodano, że za zajęcie pierwszego miejsca gospodynie dostały 9,5 tys. zł., za II miejsce 6,5 tys. zł. natomiast III miejsce zostało nagrodzone w wysokości 3 tys. zł

Ministerstwo podało, że oprócz trzech laureatów konkursu, wyróżnienia uzyskały jeszcze: KGW Brzozie za projekt "Ciepło z pestki", KGW Golce "Muzyka z domowego śmietnika, czyli eko instrumenty", KGW Janowo "Woskowijka, czyli zrób sobie folię spożywczą", KGW Kuraszewo za pomysł "Drugie życie tekstyliów", KGW Brody "Z deszczówką ekologiczniej", KGW Skubianka "Drzewo za wianek", oraz KGW Kluczkowo za projekt "Ocet i soda dobre na wszystko".

Oficjalne wręczenie nagrody przez wiceministra klimatu i środowiska Edwarda Siarkę dla zwycięskiego Koła Gospodyń Wiejskich, odbędzie się 26 września 2022 r. - poinformował resort.

