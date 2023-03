MKiŚ: minister Moskwa rozmawiała z amerykańską sekretarz energii o budowie elektrowni jądrowej w Polsce

Podczas szczytu w Zagrzebiu minister klimatu Anna Moskwa i wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński rozmawiali z amerykańską sekretarz energii Jennifer Granholm o budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce - poinformował w środę resort klimatu i środowiska.

W środę i czwartek w Zagrzebiu odbywa się czwarte spotkanie ministrów Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetyczno-Klimatycznej (P-TECC). Jest to kierowana przez amerykański departament energii inicjatywa, która koncentruje się wokół dekarbonizacji gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej, wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego w regionie, nawiązywaniu relacji biznesowych z amerykańskimi firmami i umacnianiu współpracy.

Resort klimatu i środowiska poinformował w środę na Twitterze, że podczas szczytu P-TECC minister Anna Moskwa i wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński spotkali się z amerykańską sekretarz energii Jennifer Granholm. "Rozmowy dotyczyły projektu, który wzmacnia polsko-amerykańską współpracę i nasze bezpieczeństwo energetyczne - budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce" - zaznaczyło MKiŚ.

"Kolejne ważne spotkanie ws. budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Podczas szczytu P-TECC rozmawiałam z amerykańską sekretarz ds. energii Jennifer Granholm. Strategiczna inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem, dzięki której wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne" - napisała na Twitterze Moskwa.

Ministerstwo poinformowało, że jednym z tematów obrad tegorocznego szczytu ministerialnego Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetyczno-Klimatycznej jest odbudowa infrastruktury krytycznej Ukrainy.

"Musimy uzyskać dla Ukrainy jak największą rekompensatę od Rosji za wszystko, co zostało zniszczone. Dziś to nasze ogromne zadanie: skalkulować straty i przygotować dokumenty, by przejść przez ten proces najszybciej jak to możliwe" - podkreśliła podczas szczytu P-TECC Anna Moskwa, cytowana przez resort.

